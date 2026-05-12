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Bolinho de chuva recheado: aprenda a receita

Receita é uma forma diferente de preparar um clássico da cozinha brasileira

Gabrielle Borges
fonte

Bolinho de chuva recheado (Reprodução/Freepik)

Fofinhos por fora, cremosos por dentro e polvilhados com açúcar e canela, os bolinhos de chuva recheados são perfeitos para um café da tarde ou para impressionar a família e os amigos. Confira a receita completa, com ingredientes e passo a passo detalhado.

Ingredientes do bolinho de chuva recheado

Para o brigadeiro:

  • 1 caixinha de leite condensado
  • ½ caixinha de creme de leite
  • 1 colher de manteiga
  • 1 colher cheia de cacau 60% (ou achocolatado Nescau)

Para a massa do bolinho:

  • 1 ovo
  • ½ xícara de açúcar
  • 1 colher de chá de essência de baunilha (opcional)
  • ½ xícara de leite
  • 1 pitada de sal
  • 1 e ½ xícara de farinha de trigo peneirada
  • 1 tampinha de fermento em pó

Para finalizar:

  • Açúcar e canela para polvilhar
  • Óleo para fritar

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Modo de preparo do bolindo de chuva recheado

1. Prepare o brigadeiro

  • Em uma panela média, misture o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o cacau.
  • Cozinhe em fogo alto, mexendo sem parar, até que o brigadeiro fique firme, no ponto ideal para moldar.
  • Em seguida, despeje em um prato, cubra com plástico filme e leve à geladeira até esfriar completamente.

2. Modele os brigadeiros

  • Quando o brigadeiro estiver firme, faça pequenas bolinhas, semelhantes aos brigadeiros de festa, e espete um palito de dente em cada uma.
  • Reserve na geladeira enquanto prepara a massa do bolinho.

3. Prepare a massa do bolinho de chuva

  • Em uma tigela, bata o ovo com o açúcar até obter uma mistura homogênea.
  • Acrescente a essência de baunilha, o leite e o sal.
  • Peneire a farinha de trigo e misture delicadamente, garantindo uma massa leve e sem grumos.
  • Por último, adicione o fermento em pó, incorporando-o à massa. O ponto deve ser um pouco mais firme do que a massa tradicional de bolinho de chuva.

4. Recheie e frite

  • Passe cada brigadeiro espetado no palito pela massa e frite em óleo em temperatura média-baixa, cuidando para não queimar.
  • Assim que dourarem, retire do óleo, remova o palito com cuidado e passe os bolinhos ainda quentes na mistura de açúcar e canela.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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