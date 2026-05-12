Bolinho de chuva recheado: aprenda a receita

Fofinhos por fora, cremosos por dentro e polvilhados com açúcar e canela, os bolinhos de chuva recheados são perfeitos para um café da tarde ou para impressionar a família e os amigos. Confira a receita completa, com ingredientes e passo a passo detalhado.

Ingredientes do bolinho de chuva recheado

Para o brigadeiro:

1 caixinha de leite condensado

½ caixinha de creme de leite

1 colher de manteiga

1 colher cheia de cacau 60% (ou achocolatado Nescau)

Para a massa do bolinho:

1 ovo

½ xícara de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha (opcional)

½ xícara de leite

1 pitada de sal

1 e ½ xícara de farinha de trigo peneirada

1 tampinha de fermento em pó

Para finalizar:

Açúcar e canela para polvilhar

Óleo para fritar

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Modo de preparo do bolindo de chuva recheado

1. Prepare o brigadeiro

Em uma panela média, misture o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o cacau.

Cozinhe em fogo alto, mexendo sem parar, até que o brigadeiro fique firme, no ponto ideal para moldar.

Em seguida, despeje em um prato, cubra com plástico filme e leve à geladeira até esfriar completamente.

2. Modele os brigadeiros

Quando o brigadeiro estiver firme, faça pequenas bolinhas, semelhantes aos brigadeiros de festa, e espete um palito de dente em cada uma.

Reserve na geladeira enquanto prepara a massa do bolinho.

3. Prepare a massa do bolinho de chuva

Em uma tigela, bata o ovo com o açúcar até obter uma mistura homogênea.

Acrescente a essência de baunilha, o leite e o sal.

Peneire a farinha de trigo e misture delicadamente, garantindo uma massa leve e sem grumos.

Por último, adicione o fermento em pó, incorporando-o à massa. O ponto deve ser um pouco mais firme do que a massa tradicional de bolinho de chuva.

4. Recheie e frite

Passe cada brigadeiro espetado no palito pela massa e frite em óleo em temperatura média-baixa, cuidando para não queimar.

Assim que dourarem, retire do óleo, remova o palito com cuidado e passe os bolinhos ainda quentes na mistura de açúcar e canela.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)