Bolinho de chuva recheado: aprenda a receita
Receita é uma forma diferente de preparar um clássico da cozinha brasileira
Fofinhos por fora, cremosos por dentro e polvilhados com açúcar e canela, os bolinhos de chuva recheados são perfeitos para um café da tarde ou para impressionar a família e os amigos. Confira a receita completa, com ingredientes e passo a passo detalhado.
Ingredientes do bolinho de chuva recheado
Para o brigadeiro:
- 1 caixinha de leite condensado
- ½ caixinha de creme de leite
- 1 colher de manteiga
- 1 colher cheia de cacau 60% (ou achocolatado Nescau)
Para a massa do bolinho:
- 1 ovo
- ½ xícara de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha (opcional)
- ½ xícara de leite
- 1 pitada de sal
- 1 e ½ xícara de farinha de trigo peneirada
- 1 tampinha de fermento em pó
Para finalizar:
- Açúcar e canela para polvilhar
- Óleo para fritar
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Modo de preparo do bolindo de chuva recheado
1. Prepare o brigadeiro
- Em uma panela média, misture o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o cacau.
- Cozinhe em fogo alto, mexendo sem parar, até que o brigadeiro fique firme, no ponto ideal para moldar.
- Em seguida, despeje em um prato, cubra com plástico filme e leve à geladeira até esfriar completamente.
2. Modele os brigadeiros
- Quando o brigadeiro estiver firme, faça pequenas bolinhas, semelhantes aos brigadeiros de festa, e espete um palito de dente em cada uma.
- Reserve na geladeira enquanto prepara a massa do bolinho.
3. Prepare a massa do bolinho de chuva
- Em uma tigela, bata o ovo com o açúcar até obter uma mistura homogênea.
- Acrescente a essência de baunilha, o leite e o sal.
- Peneire a farinha de trigo e misture delicadamente, garantindo uma massa leve e sem grumos.
- Por último, adicione o fermento em pó, incorporando-o à massa. O ponto deve ser um pouco mais firme do que a massa tradicional de bolinho de chuva.
4. Recheie e frite
- Passe cada brigadeiro espetado no palito pela massa e frite em óleo em temperatura média-baixa, cuidando para não queimar.
- Assim que dourarem, retire do óleo, remova o palito com cuidado e passe os bolinhos ainda quentes na mistura de açúcar e canela.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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