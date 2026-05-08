Falsa trufa de amendoim com cacau é a receita da Ana Maria Braga de hoje (08/05)
No "Mais Você" desta sexta-feira, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer falsa trufa de amendoim com cacau. Confira o modo de preparo
A falsa trufa de amendoim com cacau da Ana Maria Braga é uma receita ideal para surpreender a sobremesa da família em ocasiões especiais, como o almoço de Dia das Mães. Além do mais, o doce é uma excelente maneira de fazer e vender para garantir uma renda extra. Confira o passo a passo abaixo!
Ingredientes da falsa trufa de amendoim com cacau da Ana Maria Braga
- 100 gramas de amendoim cru, sem casca e sem pele. Ou utilize dois terços de xícara de chá;
- 100 gramas de chocolate meio amargo derretido. Ou utilize meia xícara de chá;
- 5 colheres de sopa de chocolate em pó ou utilize 40 gramas;
- 70 gramas de iogurte natural ou utilize um terço de xícara de chá.
VEJA MAIS
Modo de preparo da falsa trufa de amendoim com cacau da Ana Maria Braga
- Em uma assadeira, coloque 100 gramas de amendoim e leve ao forno preaquecido a 180 graus Celsius por 15 minutos.
- Retire do forno, transfira para um processador e processe por 5 minutos, parando de vez em quando para mexer com uma espátula para ajudar a misturar.
- Desligue o processador, transfira a massa para uma tigela e adicione 100 gramas de chocolate meio amargo derretido, 5 colheres de sopa de chocolate em pó, 70 gramas de iogurte natural e misture até ficar homogêneo.
- Leve à geladeira por 10 minutos. Depois desse tempo, retire da geladeira.
- Com uma colher, pegue porções de 20 gramas, modele e passe no chocolate em pó 50%. Sirva em seguida.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA