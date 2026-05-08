Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Falsa trufa de amendoim com cacau é a receita da Ana Maria Braga de hoje (08/05)

No "Mais Você" desta sexta-feira, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer falsa trufa de amendoim com cacau. Confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Falsa trufa de amendoim com cacau (Foto: Daniela Meira/Globo)

falsa trufa de amendoim com cacau da Ana Maria Braga é uma receita ideal para surpreender a sobremesa da família em ocasiões especiais, como o almoço de Dia das Mães. Além do mais, o doce é uma excelente maneira de fazer e vender para garantir uma renda extra. Confira o passo a passo abaixo!

Ingredientes da falsa trufa de amendoim com cacau da Ana Maria Braga

  • 100 gramas de amendoim cru, sem casca e sem pele. Ou utilize dois terços de xícara de chá;
  • 100 gramas de chocolate meio amargo derretido. Ou utilize meia xícara de chá;
  • 5 colheres de sopa de chocolate em pó ou utilize 40 gramas;
  • 70 gramas de iogurte natural ou utilize um terço de xícara de chá.

VEJA MAIS

image 'Toucinho do céu' é a receita da Ana Maria Braga de hoje (06/03)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer "toucinho do céu" ; confira o modo de preparo


image Bolo de mandioca caramelado é a receita da Ana Maria Braga de hoje (10/03)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo de mandioca caramelado; confira o modo de preparo


image Macarrão cremoso com carne-seca e abóbora é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/02)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer macarrão cremoso com carne-seca e abóbora; confira o modo de preparo

Modo de preparo da falsa trufa de amendoim com cacau da Ana Maria Braga

  • Em uma assadeira, coloque 100 gramas de amendoim e leve ao forno preaquecido a 180 graus Celsius por 15 minutos.
  • Retire do forno, transfira para um processador e processe por 5 minutos, parando de vez em quando para mexer com uma espátula para ajudar a misturar.
  • Desligue o processador, transfira a massa para uma tigela e adicione 100 gramas de chocolate meio amargo derretido, 5 colheres de sopa de chocolate em pó, 70 gramas de iogurte natural e misture até ficar homogêneo.
  • Leve à geladeira por 10 minutos. Depois desse tempo, retire da geladeira.
  • Com uma colher, pegue porções de 20 gramas, modele e passe no chocolate em pó 50%. Sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita de hoje

receita mais você hoje

receita ana maria braga
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

RECEITA

Bolo de banana com aveia e sem trigo: aprenda a receita

O resultado é um bolo macioe levemente adocicado; além de ser uma alternativa simples para quem quer reduzir o consumo de trigo no dia a dia.

05.05.26 11h02

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

FRUTAS

Uxi: o que é, benefícios e como comer

Por conta do desmatamento, essa fruta típica da Amazônia está se tornando cada vez mais rara. Conheça mais sobre os benefícios do Uxi e as formas de ser consumido

03.07.22 14h00

FRUTAS

Abiu: o que é, benefícios e como comer

Essa típica fruta de quintal é muito apreciada em época de safra e, ao ser consumida, causa uma sensação de boca "colada". Entenda os motivos para isso acontecer

26.06.22 14h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Arroz carreteiro cremoso: aprenda a receita

O arroz carreteiro é um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira

06.05.26 11h06

RECEITA

Bolo de banana com aveia e sem trigo: aprenda a receita

O resultado é um bolo macioe levemente adocicado; além de ser uma alternativa simples para quem quer reduzir o consumo de trigo no dia a dia.

05.05.26 11h02

APROVEITE!

Enroladinho de salsicha com massa de pastel: aprenda a receita

Simples, rápido e versátil, o enroladinho de salsicha com massa de pastel pode ser adaptado com outros recheios

04.05.26 10h56

RECEITA

Bolinho de bacalhau tradicional: aprenda a receita

O bolinho de bacalhau combina simplicidade e sabor marcante

29.04.26 11h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda