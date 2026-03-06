'Toucinho do céu' é a receita da Ana Maria Braga de hoje (06/03)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer "toucinho do céu" ; confira o modo de preparo
O toucinho do céu é um dos doces mais tradicionais da confeitaria portuguesa, com base de ovos e amêndoas. No Brasil, a confeiteira Erica Generoso tem feito sucesso com a receita depois de aprender o passo a passo com o pai.
Confira o passo a passo ensinado por Ana Maria Braga.
Ingredientes do toucinho do céu da Ana Maria Braga
- manteiga para untar
- farinha de rosca para polvilhar
- 250 gramas de amêndoas cruas e com casca
- 500 gramas de açúcar
- 380 mililitros de água filtrada
- 125 gramas de gema geladas e batidas (mais ou menos 7 gemas)
- 1 ovo inteiro e gelado
- 1 colher de sopa de farinha de rosca
- 1 ovo inteiro e gelado
Modo de preparo do toucinho do céu da Ana Maria Braga
- Unte a forma de fundo removível de 24 centímetros por 7 centímetors de altura com manteiga e polvilhe farinha de rosca nas bordas (mais ou menos 3,5 centímetros de altura). Forre o fundo com papel-manteiga. Reserve.
- Triture 250 gramas de amêndoas crua e com casca por 10 minutos no processador, mexendo de vez em quando para soltar das laterais.
- Transfira para uma tigela, solte bem com as mãos e reserve.
- Em uma panela coloque 500 gramas de açúcar, 380 mililitros de água e misture rapidamente.
- Leve ao fogo médio até atingir a temperatura de 113 graus Célsius (mais ou menos 40 minutos). Dica: ponta de calda.
- Adicione as amêndoas trituradas e misture por 3 minutos.
- Apague o fogo, adicione 125 gramas de manteiga com sal gelada e misture bem até formar uma mistura homogênea.
- Adicione 125 gramas de gemas geladas e batidas e mexa rapidamente (não deixe a gema encostar nas bordas para não cozinhar).
- Adicione 1 colher de sopa de farinha de rosca e misture.
- Incorpore 1 ovo inteiro e gelado e misture.
- Transfira para a forma reservada e leve ao forno preaquecido (preaqueça por 10 minutos) a 140 graus Célsius por 22 minutos. Na metade do tempo abra o forno, gire a forma para assar uniforme e deixe por 22 minutos até ficar levemente dourado e firme.
- Retire do forno, deixe esfriar e desenforme. Polvilhe açúcar de confeiteiro com a ajuda de uma peneira fina e sirva.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
