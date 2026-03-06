'Toucinho do céu' é a receita da Ana Maria Braga de hoje (06/03)

O toucinho do céu é um dos doces mais tradicionais da confeitaria portuguesa, com base de ovos e amêndoas. No Brasil, a confeiteira Erica Generoso tem feito sucesso com a receita depois de aprender o passo a passo com o pai.

Confira o passo a passo ensinado por Ana Maria Braga.

Ingredientes do toucinho do céu da Ana Maria Braga

manteiga para untar

farinha de rosca para polvilhar

250 gramas de amêndoas cruas e com casca

500 gramas de açúcar

380 mililitros de água filtrada

125 gramas de gema geladas e batidas (mais ou menos 7 gemas)

1 ovo inteiro e gelado

1 colher de sopa de farinha de rosca

Modo de preparo do toucinho do céu da Ana Maria Braga

Unte a forma de fundo removível de 24 centímetros por 7 centímetors de altura com manteiga e polvilhe farinha de rosca nas bordas (mais ou menos 3,5 centímetros de altura). Forre o fundo com papel-manteiga. Reserve.

Triture 250 gramas de amêndoas crua e com casca por 10 minutos no processador, mexendo de vez em quando para soltar das laterais.

Transfira para uma tigela, solte bem com as mãos e reserve.

Em uma panela coloque 500 gramas de açúcar, 380 mililitros de água e misture rapidamente.

Leve ao fogo médio até atingir a temperatura de 113 graus Célsius (mais ou menos 40 minutos). Dica: ponta de calda.

Adicione as amêndoas trituradas e misture por 3 minutos.

Apague o fogo, adicione 125 gramas de manteiga com sal gelada e misture bem até formar uma mistura homogênea.

Adicione 125 gramas de gemas geladas e batidas e mexa rapidamente (não deixe a gema encostar nas bordas para não cozinhar).

Adicione 1 colher de sopa de farinha de rosca e misture.

Incorpore 1 ovo inteiro e gelado e misture.

Transfira para a forma reservada e leve ao forno preaquecido (preaqueça por 10 minutos) a 140 graus Célsius por 22 minutos. Na metade do tempo abra o forno, gire a forma para assar uniforme e deixe por 22 minutos até ficar levemente dourado e firme.

Retire do forno, deixe esfriar e desenforme. Polvilhe açúcar de confeiteiro com a ajuda de uma peneira fina e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)