Torta de frango com massa de pastel é a receita da Ana Maria Braga de hoje (13/02)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Torta de frango com massa de pastel; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Torta de frango com massa de pastel da Ana Maria Braga (Reprodução/ Foto: Globo)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer uma torta de frango com massa de pastel como opção para servir no almoço ou no lanche. Feita com poucos ingredientes, a receita viralizou nas redes sociais pela facilidade no preparo e praticidade. Saiba como fazer.

Ingredientes da torta de frango com massa de pastel  da Ana Maria Braga

  • 4 discos de massa de pastel
  • 150 gramas de frango cozido e desfiado
  • 200 gramas de requeijão light
  • 100 gramas de milho-verde em conserva escorrido
  • 50 gramas de queijo muçarela ralado
  • orégano a gosto

Modo de preparo da torta de frango com massa de pastel  da Ana Maria Braga

  • Em um refratário de 20 centímetros de diâmetro por 4,5 centímetros de altura, forrado com uma forma de papel antiaderente, distribua os discos de massa de pastel, deixando metade dos discos para fora do refratário.
  • Recheie com o frango cozido e desfiado, requeijão light, milho-verde escorrido e dobre a metade de massa que ficou para fora do refratário em direção ao centro da torta.
  • Finalize com queijo muçarela ralado, orégano a gosto e leve ao forno preaquecido a 180 graus Célsius por 35 minutos. Se preferir, asse na air fryer a 180 graus Célsius por 20 minutos.
  • Retire do forno ou da air fryer e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

Receita
