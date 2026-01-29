Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Receita chevron right

Coxinha de grão-de-bico é a receita da Ana Maria Braga de hoje (29/01)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer coxinha de grão-de-bico ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Coxinha de grão-de-bico é a receita da Ana Maria Braga de hoje (Foto: Globo)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer uma salada de lentilha com frango crocante e um salgadinho proteico, com uma massa diferente das demais. Veja como fazer.

Ingredientes da coxinha de grão-de-bico da Ana Maria Braga

Recheio de frango

  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 150 gramas de cebola picada
  • 1 colher de chá de colorau
  • 250 gramas de peito de frango cozido e desfiado
  • sal a gosto
  • pimenta-do-reino a gosto
  • salsinha picada a gosto

Coxinha de grão-de-bico

  • Meia xícara de grão-de-bico demolhado por 24 horas ou 100 gramas
  • Meia xícara de cenoura cortada grosseiramente ou 70 gramas
  • 4 xícaras de água
  • 1 xícara de farelo de aveia ou 125 gramas
  • 1 colher de sopa de azeite ou 15 mililitros
  • Um quarto de xícara de cebola ou 40 gramas
  • Meia colher de chá de pimenta dedo-de-moça sem sementes
  • 1 colher de chá de tomilho debulhado, sal a gosto
  • pimenta-do-reino a gosto
  • 150 gramas de recheio de frango desfiado ou recheio de queijo muçarela ralado grosso
  • 150 gramas de farinha de trigo
  • 3 ovos batidos
  • 100 gramas de farinha panko

Modo de preparo da coxinha de grão-de-bico da Ana Maria Braga

Recheio de frango

  • Em uma panela aquecida em fogo alto, coloque 2 colheres de sopa de óleo, 150 gramas de cebola picada e refogue por 3 minutos ou até murchar a cebola.
  • Adicione 1 colher de chá de colorau, 250 gramas de peito de frango cozido e desfiado e refogue por mais 3 minutos ou até secar um pouco.
  • Tempere com sal e pimenta-do-reino moída a gosto, finalize com salsinha picada a gosto, apague o fogo e deixe esfriar.

Coxinha de grão-de-bico

  • Em uma panela de pressão em fogo alto, coloque meia xícara de grão-de-bico demolhado por 24 horas, meia xícara de cenoura cortada grosseiramente, 4 xícaras de água, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 40 minutos após pegar pressão.
  • Depois desse tempo, desligue o fogo, retire a pressão, destampe a panela, escorra o grão-de-bico e a cenoura e transfira para um processador.
  • Adicione 1 xícara de farelo de aveia, 1 colher de sopa de azeite, um quarto de xícara de cebola, meia colher de chá de pimenta dedo-de-moça sem sementes, 1 colher de chá de tomilho debulhado, sal a gosto, pimenta-do-reino a gosto e processe em velocidade máxima por 4 minutos até ficar uma massa homogênea. Dica: mexa de vez em quando com uma espátula de silicone para ajudar a processar melhor e, se ficar muito seco, adicione um pouco mais de azeite.
  • Desligue o processador, divida a massa em porções de 20 gramas, faça bolinhas e recheie com 10 gramas de recheio de frango desfiado (ou queijo muçarela ralado grosso), modele no formato de coxinhas, passe na farinha de trigo, nos ovos batidos, na farinha panko e frite em uma panela com óleo quente a 180 graus Celsius até dourar. São mais ou menos 2 minutos.
  • Retire com uma escumadeira, deixe sobre papel-toalha e sirva em seguida, quentinho, com molho de pimenta.

    (*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
