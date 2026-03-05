Mini empadão de três ingredientes na airfryer: aprenda a fazer a receita

O mini empadão é uma ótima opção para servir como lanche, entrada ou até em reuniões com amigos e família. Com massa leve e recheio cremoso, a receita é simples de preparar e pode ser feita diretamente na airfryer, o que reduz o tempo de preparo e garante um resultado dourado e saboroso.

Confira a seguir os ingredientes e o passo a passo.

Ingredientes do mini empadão de três ingredientes na airfryer:

Massa

3 colheres de sopa bem cheias de margarina (aproximadamente 100 g, com 80% de gordura)

1 colher de chá de sal

Cerca de 1 xícara de farinha de trigo (ou o suficiente para dar ponto)

Recheio

1 pote de palmito (aproximadamente 300 g), cortado em palitos ou rodelas

Cebola picada a gosto

1 colher de sopa de manteiga ou margarina

1 colher de sopa de farinha de trigo

3/4 de xícara de leite integral (180 ml)

Sal a gosto

Noz-moscada a gosto

Salsinha picada

VEJA MAIS



Modo de preparo do mini empadão de três ingredientes na airfryer:

Em uma panela, derreta a manteiga ou margarina e refogue a cebola até começar a dourar. Acrescente o palmito picado e misture bem.



Em seguida, dissolva a farinha de trigo no leite e despeje a mistura na panela, mexendo sempre para evitar que empelote. Tempere com sal e noz-moscada e cozinhe até formar um creme consistente. Finalize com salsinha picada e reserve.



Em uma tigela, misture a margarina com o sal. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa lisa, macia e que não grude nas mãos.



Separe pequenas porções de massa e forre o fundo e as laterais de forminhas individuais. Coloque o recheio de palmito e cubra com uma pequena camada de massa, fechando o mini empadão.



Preaqueça a airfryer a 180 °C. Coloque as forminhas no cesto e asse por cerca de 25 minutos, ou até que os mini empadões estejam dourados.



O tempo pode variar de acordo com o modelo da airfryer, então vale acompanhar durante o preparo.



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)