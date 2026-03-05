Capa Jornal Amazônia
Mini empadão de três ingredientes na airfryer: aprenda a fazer a receita

Receita pode ser feita na airfryer e fica pronta em cerca de 25 minutos.

Gabrielle Borges
fonte

Mini empadão de três ingredientes na airfryer (Foto: Freepik)

O mini empadão é uma ótima opção para servir como lanche, entrada ou até em reuniões com amigos e família. Com massa leve e recheio cremoso, a receita é simples de preparar e pode ser feita diretamente na airfryer, o que reduz o tempo de preparo e garante um resultado dourado e saboroso.

Confira a seguir os ingredientes e o passo a passo.

Ingredientes do mini empadão de três ingredientes na airfryer:

Massa

  • 3 colheres de sopa bem cheias de margarina (aproximadamente 100 g, com 80% de gordura)
  • 1 colher de chá de sal
  • Cerca de 1 xícara de farinha de trigo (ou o suficiente para dar ponto)

Recheio

  • 1 pote de palmito (aproximadamente 300 g), cortado em palitos ou rodelas
  • Cebola picada a gosto
  • 1 colher de sopa de manteiga ou margarina
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 3/4 de xícara de leite integral (180 ml)
  • Sal a gosto
  • Noz-moscada a gosto
  • Salsinha picada

Modo de preparo do mini empadão de três ingredientes na airfryer:

  • Em uma panela, derreta a manteiga ou margarina e refogue a cebola até começar a dourar. Acrescente o palmito picado e misture bem.
     
  • Em seguida, dissolva a farinha de trigo no leite e despeje a mistura na panela, mexendo sempre para evitar que empelote. Tempere com sal e noz-moscada e cozinhe até formar um creme consistente. Finalize com salsinha picada e reserve.
     
  • Em uma tigela, misture a margarina com o sal. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa lisa, macia e que não grude nas mãos.
     
  • Separe pequenas porções de massa e forre o fundo e as laterais de forminhas individuais. Coloque o recheio de palmito e cubra com uma pequena camada de massa, fechando o mini empadão.
     
  • Preaqueça a airfryer a 180 °C. Coloque as forminhas no cesto e asse por cerca de 25 minutos, ou até que os mini empadões estejam dourados.
     
  • O tempo pode variar de acordo com o modelo da airfryer, então vale acompanhar durante o preparo.

    (*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
