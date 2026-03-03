Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Receita chevron right

'Marido Gelado': confira o passo a passo da sobremesa

Sobremesa fácil de fazer, com camadas cremosas e sabor marcante, perfeita para refrescar qualquer ocasião

Gabrielle Borges
fonte

Sobremesa 'Marido Gelado' (Reprodução/ Receita Toda Hora)

Refrescante, cremosa e perfeita para os dias mais quentes, a sobremesa "Marido Gelado" é daquelas receitas de travessa que conquistam já na primeira colherada.

Com camadas suaves e sabor marcante, ela combina praticidade no preparo com uma textura irresistível, ideal para servir em encontros de família ou como doce especial do fim de semana. Confira o passo a passo de como fazer:

Ingredientes da sobremesa "Marido Gelado"

  • 2 caixas de leite condensado
  • 3 caixas de creme de leite (200g)
  • 250ml de suco de maracujá
  • 2 xícaras de leite em pó
  • 1 caixa de chantilly gelado
  • 1 xícara de suco de cinco limões
  • Raspas de 1 limão (opcional)
  • 200g de chocolate ao leite fracionado

VEJA MAIS

image Salada com macarrão crocante: confira o passo a passo da receita que bombou nas redes sociais
Aprenda a inovar na salada com essa receita simples e saborosa que viralizou; confira


image Pão de alho cremoso na airfryer; aprenda a fazer receita que viralizou nas redes
Receita é ideal para acompanhamentos em churrascos ou lanches da tarde; confira o passo a passo


image Rocambole de abobrinha é a receita da Ana Maria Braga de hoje (27/02)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer rocambole de abobrinha; confira o modo de preparo


 

Modo de preparo da sobremesa "Marido Gelado"

  • Bata no liquidificador, por 2 minutos, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma xícara de leite em pó e o suco de maracujá.
  • Passe o mousse para uma travessa e deixe na geladeira por 20 minutos.
  • Derreta o chocolate ao leite no micro-ondas, com pausas de 30 segundos. Adicione uma caixa de creme de leite e misture
  • Adicione o chocolate em cima da camada do mousse de maracujá e leve à geladeira por mais 20 minutos
  • Bata no liquidificador, por 2 minutos, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma xícara de leite em pó e o suco de limão
  • Adicione o mousse em cima da camada de chocolate e deixe na geladeira por 20 minutos.
  • Com uma colher ou bico de confeiteiro, faça desenhos em cima do chantilly e adicione as raspas do limão.
  • Deixe na geladeira por aproximadamente 1 hora ou até a sobremesa ficar firme.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita sobremesa

sobremesa marido gelado
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

RECEITA

Brownie de chocolate na airfryer com poucos ingredientes; aprenda a fazer a receita

Sobremesa é simples, prática e perfeita para qualquer momento do dia.

24.02.26 11h18

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

RECEITA

Macarrão cremoso com carne-seca e abóbora é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/02)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer macarrão cremoso com carne-seca e abóbora; confira o modo de preparo

24.02.26 11h36

DICA DE RECEITA

Aprenda a fazer fricassê de frango cremoso fácil no liquidificador

A receita simples e rápida é uma ótima opção de escolha para o almoço, jantar e até ocasiões especiais

25.02.26 12h43

ÚLTIMAS EM RECEITAS

BEBIDA

O que é pitorro de coco? Conheça a bebida de Bad Bunny e saiba como fazer

Destilado tradicional de Porto Rico ganhou projeção global após ser citado no álbum “Debí Tirar Más Fotos”; veja como preparar em casa

02.03.26 7h27

RECEITA

Rocambole de abobrinha é a receita da Ana Maria Braga de hoje (27/02)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer rocambole de abobrinha; confira o modo de preparo

27.02.26 12h01

RECEITA

Pão de alho cremoso na airfryer; aprenda a fazer receita que viralizou nas redes

Receita é ideal para acompanhamentos em churrascos ou lanches da tarde; confira o passo a passo

27.02.26 10h35

RECEITA

Salada de pepino japonês cremosa; aprenda a fazer a receita que viralizou

Receita é prática e é uma maneira de variar nas saladas; confira o passo a passo

26.02.26 11h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda