'Marido Gelado': confira o passo a passo da sobremesa
Sobremesa fácil de fazer, com camadas cremosas e sabor marcante, perfeita para refrescar qualquer ocasião
Refrescante, cremosa e perfeita para os dias mais quentes, a sobremesa "Marido Gelado" é daquelas receitas de travessa que conquistam já na primeira colherada.
Com camadas suaves e sabor marcante, ela combina praticidade no preparo com uma textura irresistível, ideal para servir em encontros de família ou como doce especial do fim de semana. Confira o passo a passo de como fazer:
Ingredientes da sobremesa "Marido Gelado"
- 2 caixas de leite condensado
- 3 caixas de creme de leite (200g)
- 250ml de suco de maracujá
- 2 xícaras de leite em pó
- 1 caixa de chantilly gelado
- 1 xícara de suco de cinco limões
- Raspas de 1 limão (opcional)
- 200g de chocolate ao leite fracionado
Modo de preparo da sobremesa "Marido Gelado"
- Bata no liquidificador, por 2 minutos, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma xícara de leite em pó e o suco de maracujá.
- Passe o mousse para uma travessa e deixe na geladeira por 20 minutos.
- Derreta o chocolate ao leite no micro-ondas, com pausas de 30 segundos. Adicione uma caixa de creme de leite e misture
- Adicione o chocolate em cima da camada do mousse de maracujá e leve à geladeira por mais 20 minutos
- Bata no liquidificador, por 2 minutos, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma xícara de leite em pó e o suco de limão
- Adicione o mousse em cima da camada de chocolate e deixe na geladeira por 20 minutos.
- Com uma colher ou bico de confeiteiro, faça desenhos em cima do chantilly e adicione as raspas do limão.
- Deixe na geladeira por aproximadamente 1 hora ou até a sobremesa ficar firme.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
