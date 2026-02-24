Macarrão cremoso com carne-seca e abóbora é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/02)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer macarrão cremoso com carne-seca e abóbora; confira o modo de preparo
No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer um macarrão cremoso com carne-seca e abóbora. A receita é prática, feita na panela de pressão e impressiona pela facilidade e sabor.. Saiba como fazer.
Ingredientes do macarrão cremoso com carne-seca e abóbora da Ana Maria Braga
- 2 colheres de sopa de óleo ou utilize 30 mililitros
- 2 colheres de sopa de cebola picada ou utilize 300 gramas
- 1 xícara de pimenta-de-cheiro cortada em rodelas ou utilize 60 gramas
- 3 colheres de sopa de talo de coentro picado ou utilize 20 gramas
- 300 gramas de carne-seca dessalgada e cortada em cubos médios
- 900 mililitros de água quente
- 2 colheres de sopa de molho inglês ou utilize 30 gramas
- 200 gramas de abóbora-japonesa ou abóbora cabotiá sem casca em cubinhos
- 200 gramas de macarrão parafuso
- 2 colheres de sopa de manteiga gelada
- 1 xícara de coentro picado
Modo de preparo do macarrão cremoso com carne-seca e abóbora da Ana Maria Braga
- Em uma panela de pressão aquecida em fogo alto, coloque 2 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de cebola picada, 1 xícara de pimenta-de-cheiro cortada em rodelas, 3 colheres de sopa de talo de coentro picado, 300 gramas de carne-seca dessalgada e cortada em cubos médios e e refogue por 5 minutos.
- Adicione 900 mililitros de água quente, 2 colheres de sopa de molho inglês, 200 gramas de abóbora cabotiá sem casca em cubinhos, tampe e cozinhe 20 minutos após pegar pressão.
- Depois deste tempo, apague o fogo, destampe a panela, adicione 200 gramas de macarrão parafuso e misture. Tampe novamente a panela e cozinhe por 7 minutos.
- Apague o fogo, destampe a panela, adicione 2 colheres de sopa de manteiga gelada, 1 xícara de chá de coentro picado e misture bem para dar brilho. Sirva quentinho acompanhado de salada de folhas frescas.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
