Mousse de limão com três ingredientes; aprenda a fazer a receita que está viralizando

O mousse de limão com três ingredientes é a sobremesa perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor; confira o passo a passo

Gabrielle Borges
fonte

Aprenda como fazer mousse de limão com três ingredientes. (Foto: Freepik)

Ideal para dias quentes, almoços em família ou para aquela vontade repentina de um doce rápido, o mousse de limão fácil virou queridinha nas buscas da internet e redes sociais. Leve, cremoso e pronto em poucos minutos, o mousse de limão com três ingredientes é a sobremesa perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor. Com uma combinação simples de leite condensado, creme de leite e suco de limão, a receita conquista pelo equilíbrio entre o doce e o cítrico, além de não exigir forno nem técnicas complicadas.

A seguir, confira o passo a passo completo e as dicas para deixar sua mousse ainda mais cremosa e consistente.

Ingredientes do Mousse de Limão

  • 2 caixas de leite condensado
  • 100 ml de suco de limão
  • 3 pacotes de biscoito cookie

Modo de preparo do Mousse de Limão de três ingredientes

  • Junte o leite condensado com o suco de limão.
  • Misture bem e reserve.
  • Triture 1 pacote de biscoito tipo cookie e reserve.
  • Em uma forma, coloque o fundo com a mistura de leite condensado e logo após uma camada de biscoito cookie.
  • Faça camadas alternadas até terminar com uma de massa doce.
  • Finalize com o biscoito triturado e leve à geladeira até gelar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

