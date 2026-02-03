Dia do bolo de cenoura: aprenda a fazer a versão brûlée desse clássico brasileiro
A tradição brasileira pode ganhar um toque especial, como na versão brûlée; confira
O dia 3 de fevereiro é conhecido como o "Dia do Bolo de Cenoura", que é um verdadeiro clássico da culinária brasileira, presente em cafés da manhã, lanches da tarde e festas caseiras.
A tradição pode ganhar um toque especial, como na versão brûlée, que mantém o sabor querido pelos brasileiros, acrescentando uma camada caramelizada que transforma o doce em uma experiência ainda mais sofisticada.
Perfeito para celebrar a data em família ou surpreender os amigos, o Bolo de Cenoura Brûlée é fácil de preparar e promete conquistar quem provar cada pedaço. Confira a receita completa.
Receita do Bolo de Cenoura Brûlée
- Rendimento: 20 fatias
- Tempo de preparo: 1 hora de preparo + 1 hora de refrigeração + 15 minutos de finalização
- Nível de dificuldade: Médio
Ingredientes do Bolo de Cenoura Brûlée
Massa:
- 3 cenouras médias sem casca, cortadas em pedaços (300g)
- 4 ovos (200g)
- 1 xícara (chá) de margarina sem sal derretida (160g)
- 1 ½ xícaras (chá) de açúcar refinado (285g)
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (290g)
- 1 colher (sopa) de fermento em pó (20g)
Creme de baunilha:
- 2 xícaras (chá) de leite (480ml)
- 5 colheres (sopa) de açúcar refinado (60g)
- 3 gemas de ovo (90g)
- 2 colheres (sopa) de amido de milho (20g)
- 2 colheres (sopa) de margarina sem sal em temperatura ambiente (20g)
- Gotas de essência de baunilha a gosto
Finalização:
- ½ xícara (chá) de açúcar demerara ou cristal (95g)
Modo de Preparo do Bolo de Cenoura Brûlée
Massa:
- No liquidificador, bata as cenouras, ovos, margarina e açúcar até obter uma mistura homogênea, sem pedaços de cenoura.
- Transfira para uma tigela e adicione a farinha e o fermento, misturando delicadamente.
- Asse em uma forma tipo piscina ou charlotte, untada e enfarinhada, em forno médio pré-aquecido por cerca de 40 minutos, ou até que um palito saia seco ao ser espetado na massa.
Creme de baunilha:
- Em uma panela média, leve o leite e metade do açúcar ao fogo até ferver e desligue.
- Em uma tigela, bata gemas, restante do açúcar e amido de milho até a mistura ficar esbranquiçada. Acrescente o leite quente aos poucos, mexendo sempre.
- Retorne a mistura à panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo constantemente, até engrossar, formando um creme grosso. Passe por uma peneira para retirar grumos.
- Armazene em um pote, cobrindo com filme plástico em contato com o creme, e leve à geladeira.
Finalização:
- Desenforme o bolo, espalhe o creme de baunilha sobre o centro e polvilhe o açúcar cristal.
- Com um maçarico, caramelize o açúcar até formar uma camada crocante e sirva imediatamente.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com).
