O Liberal chevron right Receita chevron right

Dia do bolo de cenoura: aprenda a fazer a versão brûlée desse clássico brasileiro

A tradição brasileira pode ganhar um toque especial, como na versão brûlée; confira

Gabrielle Borges

O dia 3 de fevereiro é conhecido como o  "Dia do Bolo de Cenoura", que é um verdadeiro clássico da culinária brasileira, presente em cafés da manhã, lanches da tarde e festas caseiras.

A tradição pode ganhar um toque especial, como na versão brûlée, que mantém o sabor querido pelos brasileiros, acrescentando uma camada caramelizada que transforma o doce em uma experiência ainda mais sofisticada.

Perfeito para celebrar a data em família ou surpreender os amigos, o Bolo de Cenoura Brûlée é fácil de preparar e promete conquistar quem provar cada pedaço. Confira a receita completa.

Receita do Bolo de Cenoura Brûlée

  • Rendimento: 20 fatias
  • Tempo de preparo: 1 hora de preparo + 1 hora de refrigeração + 15 minutos de finalização
  • Nível de dificuldade: Médio

Ingredientes do Bolo de Cenoura Brûlée

Massa:

  • 3 cenouras médias sem casca, cortadas em pedaços (300g)
  • 4 ovos (200g)
  • 1 xícara (chá) de margarina sem sal derretida (160g)
  • 1 ½ xícaras (chá) de açúcar refinado (285g)
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (290g)
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó (20g)

Creme de baunilha:

  • 2 xícaras (chá) de leite (480ml)
  • 5 colheres (sopa) de açúcar refinado (60g)
  • 3 gemas de ovo (90g)
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho (20g)
  • 2 colheres (sopa) de margarina sem sal em temperatura ambiente (20g)
  • Gotas de essência de baunilha a gosto

Finalização:

  • ½ xícara (chá) de açúcar demerara ou cristal (95g)

Modo de Preparo do Bolo de Cenoura Brûlée

Massa:

  • No liquidificador, bata as cenouras, ovos, margarina e açúcar até obter uma mistura homogênea, sem pedaços de cenoura.
  • Transfira para uma tigela e adicione a farinha e o fermento, misturando delicadamente.
  • Asse em uma forma tipo piscina ou charlotte, untada e enfarinhada, em forno médio pré-aquecido por cerca de 40 minutos, ou até que um palito saia seco ao ser espetado na massa.

Creme de baunilha:

  • Em uma panela média, leve o leite e metade do açúcar ao fogo até ferver e desligue.
  • Em uma tigela, bata gemas, restante do açúcar e amido de milho até a mistura ficar esbranquiçada. Acrescente o leite quente aos poucos, mexendo sempre.
  • Retorne a mistura à panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo constantemente, até engrossar, formando um creme grosso. Passe por uma peneira para retirar grumos.
  • Armazene em um pote, cobrindo com filme plástico em contato com o creme, e leve à geladeira.

Finalização:

  • Desenforme o bolo, espalhe o creme de baunilha sobre o centro e polvilhe o açúcar cristal.
  • Com um maçarico, caramelize o açúcar até formar uma camada crocante e sirva imediatamente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com).

.
