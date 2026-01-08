Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Canudos doces de gergelim é a receita da Ana Maria Braga de hoje (08/01)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer canudos doces de gergelim ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Canudos doces de gergelim (Foto: Daniela Meira/Globo)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer canudos doces de gergelim. É uma sobremesa supercrocante, deliciosa e fácil de fazer. Confira o passo a passo.

Ingredientes dos canudos doces de gergelim da Ana Maria Braga

  • Uma colher e meia de sopa de gergelim branco torrado ou utilize 15 gramas
  • Uma colher e meia de sopa de gergelim preto torrado ou utilize 15 gramas
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo ou utilize 30 gramas
  • Um terço de xícara de açúcar ou utilize 60 gramas
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida, ou utilize 30 gramas
  • 2 colheres de sopa de suco de laranja ou utilize 30 mililitros
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 colher de café de canela em pó

VEJA MAIS

image Picles de cebola é a receita da Ana Maria Braga de hoje (06/01)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer picles de cebola ; confira o modo de preparo


image Dadinho de tapioca é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/11)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer dadinho de tapioca do chef Rodrigo Oliveira; confira o modo de preparo


image Salgado de aveia é a receita da Ana Maria Braga de hoje (28/11)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer salgado de aveia; confira o modo de preparo

Modo de preparo dos canudos doces de gergelim da Ana Maria Braga

  • Em uma tigela, adicione uma colher e meia de sopa de gergelim branco torrado, uma colher e meia de sopa de gergelim preto torrado, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, um terço de xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, 2 colheres de sopa de suco de laranja, 1 colher de chá de mel, 1 colher de café de canela em pó e misture bem até formar uma massa homogênea.
  • Pegue 1 colher de sopa da massa, coloque numa assadeira forrada com papel-manteiga e espalhe a massa até formar um disco fino com mais ou menos 10 centímetros de circunferência.
  • Repita o mesmo processo com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 170 graus Celsius por 10 minutos ou até dourar.
  • Retire do forno, passe uma faca entre a massa e o papel-manteiga para soltar. Ainda morno, enrole em um canudo de cannoli ou cabo de uma colher de pau para ficar no formato de canudo.
  • Recheie com chantilly batido e frutas frescas ou recheio de sua preferência. Sirva em seguida.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita mais você

receita mais você hoje

receita ana maria braga
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

RECEITA

Picles de cebola é a receita da Ana Maria Braga de hoje (06/01)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer picles de cebola ; confira o modo de preparo

06.01.26 11h38

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

FRUTAS

Jambo: o que é, benefícios e como comer

O Jambo é considerado uma "fruta da infância" e não é difícil de encontrar relatos sobre uma época em que crianças pulavam muros para subir nos jambeiros e saborear o fruto

05.06.22 15h54

FRUTAS

Ajurú: o que é, benefícios e como comer

Essa fruta doce é típica da região amazônica e é bastante utilizada para o controle da diabetes

17.09.22 23h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Picles de cebola é a receita da Ana Maria Braga de hoje (06/01)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer picles de cebola ; confira o modo de preparo

06.01.26 11h38

RECEITA

Lombo suíno no refrigerante de laranja é a receita da Ana Maria Braga de hoje (31/12)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer lombo suíno no refrigerante de laranja; confira o modo de preparo

31.12.25 11h36

RECEITA

Sorvetão de doce de leite é a receita da Ana Maria Braga de hoje (30/12)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer sorvetão de doce de leite; confira o modo de preparo

30.12.25 12h01

RECEITA

Pernil assado ao limão é a receita da Ana Maria Braga de hoje (29/12)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer pernil assado ao limão; confira o modo de preparo

29.12.25 11h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda