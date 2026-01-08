Canudos doces de gergelim é a receita da Ana Maria Braga de hoje (08/01)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer canudos doces de gergelim ; confira o modo de preparo
No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer canudos doces de gergelim. É uma sobremesa supercrocante, deliciosa e fácil de fazer. Confira o passo a passo.
Ingredientes dos canudos doces de gergelim da Ana Maria Braga
- Uma colher e meia de sopa de gergelim branco torrado ou utilize 15 gramas
- Uma colher e meia de sopa de gergelim preto torrado ou utilize 15 gramas
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo ou utilize 30 gramas
- Um terço de xícara de açúcar ou utilize 60 gramas
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida, ou utilize 30 gramas
- 2 colheres de sopa de suco de laranja ou utilize 30 mililitros
- 1 colher de chá de mel
- 1 colher de café de canela em pó
Modo de preparo dos canudos doces de gergelim da Ana Maria Braga
- Em uma tigela, adicione uma colher e meia de sopa de gergelim branco torrado, uma colher e meia de sopa de gergelim preto torrado, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, um terço de xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, 2 colheres de sopa de suco de laranja, 1 colher de chá de mel, 1 colher de café de canela em pó e misture bem até formar uma massa homogênea.
- Pegue 1 colher de sopa da massa, coloque numa assadeira forrada com papel-manteiga e espalhe a massa até formar um disco fino com mais ou menos 10 centímetros de circunferência.
- Repita o mesmo processo com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 170 graus Celsius por 10 minutos ou até dourar.
- Retire do forno, passe uma faca entre a massa e o papel-manteiga para soltar. Ainda morno, enrole em um canudo de cannoli ou cabo de uma colher de pau para ficar no formato de canudo.
- Recheie com chantilly batido e frutas frescas ou recheio de sua preferência. Sirva em seguida.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.
