O Liberal chevron right Receita chevron right

Salgado de aveia é a receita da Ana Maria Braga de hoje (28/11)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer salgado de aveia; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Salgado de aveia da Ana Maria (Foto: Daniela Meira/Globo)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensina um salgado diferente e cheio de sabor: o salgado de aveia. A massa é simples e prática, feita com ingredientes simples e misturados à farinha de aveia para dar textura e leveza. Veja como fazer:

Ingredientes do salgado de aveia da Ana Maria Braga

  • 1 xícara de água ou 240 mililitros
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de colorau
  • 1 colher de sopa de manteiga ou óleo. Ou use 15 gramas como medida
  • 1 xícara de farinha de aveia ou 100 gramas
  • 2 gemas batidas para pincelar
  • carne moída para o recheio do salgado

Modo de preparo do salgado de aveia da Ana Maria Braga

  • Em uma panela em fogo alto coloque 1 xícara de chá de água e adicione 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de colorau, 1 colher de sopa de manteiga e deixe ferver por 3 minutos.
  • Assim que começar a ferver, adicione aos poucos 1 xícara de chá de farinha de aveia enquanto mexe, sem parar, com uma colher de pau até ficar uma massa compacta e começar a soltar do fundo da panela sem grudar nas mãos. São mais ou menos 2 minutos.
  • Apague o fogo e deixe amornar.
  • Depois de morna, divida a massa em 12 porções iguais de mais ou menos 30 gramas cada.
  • Coloque 1 porção de massa entre dois sacos plásticos numa superfície lisa.
  • Com a ajuda de um rolo, abra a massa até formar um disco com mais ou menos 11 centímetros de diâmetro (não deixe muito fino).
  • Coloque 20 gramas de recheio de carne moída em cada disco, dobre a massa sobre o recheio formando uma meia-lua, aperte bem e apare as bordas e pincele 1 gema batida.
  • Repita o mesmo processo com o restante da massa e recheio.
  • Leve para assar na air fryer untada com óleo ou ao forno preaquecido a 200 graus Célsius por 20 minutos ou até dourar. Sirva quente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
