Pudim turco é a receita da Ana Maria Braga de hoje (19/11)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer pudim turco ; confira o modo de preparo
O pudim turco é uma sobremesa preparada direto na frigideira e tem viralizado nas redes sociais. É simples, fácil de fazer e de poucos ingredientes. Saiba mais como preparar:
Ingredientes do Pudim turco da Ana Maria Braga
- 2 e meia xícara de leite
- 1 gema
- 1 e meia colher de sopa de farinha de trigo
- 1 e meia colher de sopa de amido de milho
- 1 xícara de açúcar
- Meia colher de sopa de essência de baunilha
- 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro
Modo do Pudim turco da Ana Maria Braga
- Em uma panela coloque 2 e meia xícara de leite, 1 gema, 1 e meia colher de sopa de farinha de trigo 1 e meia colher de sopa de amido de milho, 1 xícara de açúcar, meia colher de sopa de essência de baunilha e misture bem. Leve ao fogo médio mexendo sem parar até engrossar e começar a ferver (mais ou menos 15 minutos). Apague o fogo e reserve o creme.
- Em uma frigideira, polvilhe 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro e leve ao fogo médio até derreter.
- Despeje o creme ainda quente e cozinhe em fogo bem baixo por 10 minutos. Apague o fogo, tampe a frigideira e deixe esfriar em temperatura ambiente.
- Leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas.
- Retire da geladeira, corte em tiras na própria frigideira, enrole como um rocambole com o auxílio de uma espátula de silicone e sirva.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com
