Pudim turco é a receita da Ana Maria Braga de hoje (19/11)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer pudim turco ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Aprenda a como fazer pudim turco (Reprodução/Globo)

O pudim turco é uma sobremesa preparada direto na frigideira e tem viralizado nas redes sociais. É simples, fácil de fazer e de poucos ingredientes. Saiba mais como preparar:

Ingredientes do Pudim turco da Ana Maria Braga

  • 2 e meia xícara de leite
  • 1 gema
  • 1 e meia colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 e meia colher de sopa de amido de milho
  • 1 xícara de açúcar
  • Meia colher de sopa de essência de baunilha
  • 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

Modo do Pudim turco da Ana Maria Braga

  • Em uma panela coloque 2 e meia xícara de leite, 1 gema, 1 e meia colher de sopa de farinha de trigo 1 e meia colher de sopa de amido de milho, 1 xícara de açúcar, meia colher de sopa de essência de baunilha e misture bem. Leve ao fogo médio mexendo sem parar até engrossar e começar a ferver (mais ou menos 15 minutos). Apague o fogo e reserve o creme.
  • Em uma frigideira, polvilhe 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro e leve ao fogo médio até derreter.
  • Despeje o creme ainda quente e cozinhe em fogo bem baixo por 10 minutos. Apague o fogo, tampe a frigideira e deixe esfriar em temperatura ambiente.
  • Leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas.
  • Retire da geladeira, corte em tiras na própria frigideira, enrole como um rocambole com o auxílio de uma espátula de silicone e sirva.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com

