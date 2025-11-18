Berinjela em calda é a receita da Ana Maria Braga de hoje (18/11)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Berinjela em calda ; confira o modo de preparo
A berinjela em calda é uma receita que combina o sabor delicado do fruto com um toque de especiarias. A receita é prática, fácil e de poucos ingredientes. Saiba mais como fazer:
Ingredientes da Berinjela em calda da manhã da Ana Maria Braga
- 500 gramas de berinjela sem a casca (pode usar miniberinjelas descascadas)
- Meia colher de sopa de sal
- 2 litros de água
- 5 cravos
- 2 litros de água
- 2 canelas em pau
- 1 e meio litro de água quente
- 1 e meia xícara de açúcar
Modo de preparo da Berinjela em calda da Ana Maria Braga
- Com um garfo, fure as berinjelas descascadas e corte em cubos médios.
- Transfira para uma tigela e acrescente meia colher de sopa de sal e 2 litros de água. Coloque 1 prato e um peso sobre os cubos de berinjela para manter todos imersos na água por 2 horas. Troque a água na metade do tempo.
- Depois deste tempo, escorra a água, transfira os cubos de berinjela para uma panela, adicione 2 litros de água, tampe a panela e leve ao fogo alto por 20 minutos, mexendo de vez em quando.
- Depois deste tempo, escorra a água e reserve os cubos de berinjela.
- Na mesma panela coloque 5 cravos, 2 paus de canela, 1 e meio litro de água quente, 1 e meia xícara de chá de açúcar, os cubos de berinjela reservados, leve ao fogo alto e assim que começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 1 hora com a panela semitampada.
- Depois deste tempo, desligue o fogo e deixe esfriar. Depois de frio transfira para um pote de vidro com tampa e sirva com queijos.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
