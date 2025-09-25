Macarrão com queijo de micro-ondas é a receita da Ana Maria Braga de hoje (25/09)

No "Mais Você" de hoje, Ana Maria Braga ensina como fazer um Macarrão com queijo de micro-ondas. É uma opção ótima para agilizar o almoço ou o jantar da semana, principalmente naqueles dias em que bate aquela preguiça de cozinhar. Saiba mais como fazer:

Ingredientes do Macarrão com queijo de micro-ondas da Ana Maria Braga

3 xícaras de chá ou 720 mililitros de água

1 caixa e meia de creme de leite

1 tablete de caldo de galinha esfarelado

sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 xícaras de chá ou 250 gramas de macarrão tipo parafuso

2 xícaras e meia de chá ou 200 gramas de queijo prato ralado no ralo fino

2 xícaras de chá ou 150 gramas de queijo gruyère ralado no ralo fino

ciboulette picada a gosto

Crocante de peito de peru

6 fatias de peito de peru defumado

Modo de preparo do Macarrão com queijo de micro-ondas da Ana Maria Braga

Em uma tigela que possa ir ao micro-ondas, coloque 3 xícaras de chá de água, 1 caixa e meia de creme de leite, 1 tablete de caldo de galinha esfarelado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto, 3 xícaras de chá de macarrão tipo parafuso e misture.

Cubra com filme plástico e leve ao micro-ondas por 14 minutos em potência alta.

Na metade do tempo, retire a tigela com um pano, remova o filme plástico com cuidado por causa do vapor quente e dê uma mexida.

Volte a tigela para o micro-ondas e termine o tempo de cozimento.

Depois deste tempo, retire a tigela do micro-ondas e remova o filme plástico com cuidado.

Acrescente 2 xícaras e meia de chá de queijo prato ralado no ralo fino, 2 xícaras de chá de queijo gruyère ralado no ralo fino e misture bem até o queijo derreter.

Sirva em seguida com ciboulette picada a gosto e crocante de peito de peru.

Crocante de peito de peru

Em um prato forrado com 3 folhas de papel-toalha, coloque 3 fatias de peito de peru defumado, cubra com mais 3 folhas de papel-toalha e mais 3 fatias de peito de peru defumado.

Cubra novamente com mais 3 folhas de papel-toalha e leve ao micro-ondas por 6 minutos.

Retire do micro-ondas e sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)