Quibe de Arroz é a receita da Ana Maria Braga de hoje (09/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Quibe de Arroz ; confira o modo de preparo
No "Mais Você" de hoje, Ana Maria ensina como preparar um delicioso Quibe de Arroz, uma receita bastante popular no Acre. A receita, que é fácil de fazer, rende até 14 unidades. Saiba mais como fazer:
Ingredientes do Quibe de Arroz da Ana Maria Braga
Recheio
- 1 colher de chá de azeite
- 2 colheres de sopa ou 20 gramas de cebola picadinha
- Meia colher de chá ou 10 gramas de alho picadinho
- 250 gramas de carne moída
- 2 colheres de chá ou 14 gramas de extrato de tomate
- 100 gramas ou meia xícara de chá de tomate picadinho
- Um quarto xícara de chá ou 60 mililitros de água
- Sal, pimenta síria e pimenta-do-reino moída a gosto
- Hortelã e salsinha picadinha a gosto
Massa de arroz
- 1 colher de chá de azeite
- 3 colheres de sopa ou 20 gramas de cebola picadinha
- 1 colher de chá ou 20 gramas de alho picadinho
- 3 xícaras de chá ou 720 mililitros de água fervente
- 2 colheres de chá ou 10 gramas de colorau
- 1 xícara de chá ou 220 gramas de arroz branco cru
- 2 colheres de chá de sal
- Pimenta síria e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo do Quibe de Arroz da Ana Maria Braga
Recheio
- Em uma panela em fogo médio aquecida com 1 colher de chá de azeite, coloque 2 colheres de sopa de cebola picadinha, meia colher de chá de alho picadinho e refogue por mais ou menos 3 minutos.
- Juntar 250 gramas de carne moída e refogar até ficar bem douradinha, mais ou menos 10 minutos.
- Adicione 2 colheres de chá de extrato de tomate, 100 gramas de tomate picadinho, um quarto de xícara de chá de água, sal, pimenta síria e pimenta-do-reino moída a gosto e cozinhe por mais ou menos 30 minutos, mexendo de vez em quando e adicionando água se necessário.
- Apague o fogo, acrescente hortelã e salsinha picadinha a gosto e deixar esfriar.
- Pegue 50 gramas da massa de arroz, recheie com 15 gramas de carne moída refogada e com as mãos umedecidas com água, modele em formato de quibe.
- Passe na farinha de trigo e frite em uma panela com óleo quente até dourar.
- Retire da panela, coloque em um prato com papel absorvente e sirva com molho de iogurte.
Massa de arroz
- Em uma panela em fogo médio aquecida com 1 colher de chá de azeite, coloque 3 colheres de sopa de cebola picadinha, 1 colher de chá de alho picadinho e refogue por cerca de 3 minutos.
- Despeje 3 xícaras de chá de água fervente, 2 colheres de chá de colorau, 1 xícara de chá de arroz cru, 2 colheres de chá de sal, pimenta síria e pimenta-do-reino moída a gosto.
- Tampe a panela e cozinhe por 15 minutos ou até o arroz estar macio.
- Apague o fogo e deixe descansar por 15 minutos com a panela tampada.
- Transfira para um processador e bata até obter uma massa, cerca de 1 minuto. Reserve.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
