Crunch cake com ganache é a receita da Ana Maria Braga de hoje (26/11)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer crunch cake com ganache ; confira o modo de preparo
O crunch cake conquistou as redes sociais pela crocância e sabor marcante de chocolate. No Mais Você de hoje, Ana Maria traz um crunch cake com ganache criado pela criadora de conteúdo digital, Sônia Tuzaki. Confira o modo de preparo.
Ingredientes do Crunch cake com ganache da Ana Maria Braga
Massa
- 3 ovos
- 200 gramas de açúcar
- 150 mililitros de óleo
- 70 gramas de chocolate em pó 70% cacau peneirado
- 200 gramas de farinha de trigo peneirada
- 200 mililitros de água morna
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Meia colher de sopa de bicarbonato de sódio
Calda
- 45 gramas de cacau em pó
- 200 gramas de açúcar
- 300 mililitros de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
Ganache
- 150 gramas de chocolate ao leite picado
- 1 caixa de creme de leite
Crocante
- 180 gramas de chocolate meio amargo picado
- 100 gramas de creme de avelã
- 110 gramas de flocos de milho
Modo de preparo do Crunch cake com ganache da Ana Maria Braga
Massa
- Em uma tigela, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o chocolate em pó 70% cacau peneirado, a farinha de trigo peneirada, a água morna, o fermento, o bicarbonato e misture bem até formar uma massa homogênea.
- Transfira a massa para uma forma de 24 centímetros por 7 centímetros untada com óleo e leve ao forno preaquecido 180 graus Celsius por 40 minutos. Faça o teste do palito: se sair limpo, é porque o bolo está assado.
- Retire do forno, fure o bolo com um garfo e reserve.
Calda
- Em uma panela, coloque o cacau em pó, o açúcar, o leite, a manteiga e misture. Leve ao fogo, mexendo sem parar, até começar a ferver. Apague o fogo e reserve.
Ganache
- Em uma panela em banho-maria, coloque o chocolate picado, o creme de leite e leve ao fogo médio até derreter.
Crocante
- Em uma panela em banho-maria, coloque o chocolate meio amargo picado e leve ao fogo médio até derreter.
- Apague o fogo, junte o creme de avelã, os flocos de milho e misture bem. Reserve.
Montagem
- Regue o bolo furadinho com a calda, distribua a ganache e cubra com o crocante de flocos de milho. Sirva em seguida.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
