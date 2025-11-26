Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Receita chevron right

Crunch cake com ganache é a receita da Ana Maria Braga de hoje (26/11)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer crunch cake com ganache ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Crunch cake com ganache é a receita da Ana Maria Braga de hoje (26/11) (Foto: Daniela Meira/Globo)

O crunch cake conquistou as redes sociais pela crocância e sabor marcante de chocolate. No Mais Você de hoje, Ana Maria traz um crunch cake com ganache criado pela criadora de conteúdo digital, Sônia Tuzaki. Confira o modo de preparo.

Ingredientes do Crunch cake com ganache da Ana Maria Braga

Massa

  • 3 ovos
  • 200 gramas de açúcar
  • 150 mililitros de óleo
  • 70 gramas de chocolate em pó 70% cacau peneirado
  • 200 gramas de farinha de trigo peneirada
  • 200 mililitros de água morna
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Meia colher de sopa de bicarbonato de sódio

Calda

  • 45 gramas de cacau em pó
  • 200 gramas de açúcar
  • 300 mililitros de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga

Ganache

  • 150 gramas de chocolate ao leite picado
  • 1 caixa de creme de leite

Crocante

  • 180 gramas de chocolate meio amargo picado
  • 100 gramas de creme de avelã
  • 110 gramas de flocos de milho

Modo de preparo do Crunch cake com ganache da Ana Maria Braga

Massa

  • Em uma tigela, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o chocolate em pó 70% cacau peneirado, a farinha de trigo peneirada, a água morna, o fermento, o bicarbonato e misture bem até formar uma massa homogênea.
  • Transfira a massa para uma forma de 24 centímetros por 7 centímetros untada com óleo e leve ao forno preaquecido 180 graus Celsius por 40 minutos. Faça o teste do palito: se sair limpo, é porque o bolo está assado.
  • Retire do forno, fure o bolo com um garfo e reserve.

Calda

  • Em uma panela, coloque o cacau em pó, o açúcar, o leite, a manteiga e misture. Leve ao fogo, mexendo sem parar, até começar a ferver. Apague o fogo e reserve.

Ganache

  • Em uma panela em banho-maria, coloque o chocolate picado, o creme de leite e leve ao fogo médio até derreter.

Crocante

  • Em uma panela em banho-maria, coloque o chocolate meio amargo picado e leve ao fogo médio até derreter.
  • Apague o fogo, junte o creme de avelã, os flocos de milho e misture bem. Reserve.

Montagem

  • Regue o bolo furadinho com a calda, distribua a ganache e cubra com o crocante de flocos de milho. Sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
