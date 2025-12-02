Biscoito de gergelim e parmesão é a receita da Ana Maria Braga de hoje (02/12)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou como fazer um biscoito de gergelim e parmesão, que é uma sugestão da Ana Maria Braga para você deixar o café da manhã e o lanche da tarde muito mais gostoso. Veja como fazer:

Ingredientes do biscoito de gergelim e parmesão da Ana Maria Braga

120 gramas de clara ou use 3 claras

150 gramas de queijo parmesão ralado fino ou use (1 ½ xícara de chá)

6 colheres de sopa de gergelim branco ou preto torrado ou use 60 gramas

pimenta-do-reino a gosto

VEJA MAIS





Modo de preparo do biscoito de gergelim e parmesão da Ana Maria Braga

- Em uma tigela coloque 120 gramas de clara e bata rapidamente com o batedor de arame. Adicione 150 gramas de parmesão ralado fino, 6 colheres de sopa de gergelim branco bem torrado, pimenta-do-reino moída a gosto e misture bem com uma espátula de silicone por 1 minuto, até formar uma massa espessa.

- Coloque 1 colher de sopa da massa em uma assadeira forrada com papel-manteiga, cubra com um saco plástico e vá espalhando a massa com a mão ou costas de uma colher até ficar um disco com mais ou menos 10 centímetros de diâmetro.

- Repita o processo com o restante da massa, deixando um espaço de mais ou menos 7 centímetros entre cada porção.

- Leve ao forno preaquecido a 170 graus Célsius por 20 minutos ou até dourar.

- Retire do forno e coloque em uma grade até esfriar. Sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)