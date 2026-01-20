Salada de lentilha com frango crocante é a receita da Ana Maria Braga de hoje (20/01)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer salada de lentilha com frango crocante ; confira o modo de preparo
No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer uma salada de lentilha com frango crocante. A salada de lentilha com frango crocante da Ana Maria Braga é rica em proteínas, fibras e nutrientes, perfeita para o almoço ou jantar. Veja como fazer.
Ingredientes da salada de lentilha com frango crocante da Ana Maria Braga
- Meia xícara de lentilha seca
- 3 folhas de louro
- sal a gosto
- 200 gramas de tomate picado sem casca e sem semente
- 100 gramas de salsão picado (ou meia xícara de chá)
- Meia xícara de hortelã em folha picada grosseiramente
- 300 gramas de peito de frango picadinho
- 12 gramas de sal
- 2 colheres de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica defumada
- pimenta-caiena a gosto
- 3 colheres de sopa de manteiga sem sal
VEJA MAIS
Modo de preparo da salada de lentilha com frango crocante da Ana Maria Braga
- Em uma tigela, coloque meia xícara de chá de lentilha seca, cubra com água e deixe hidratar por 12 horas. Depois deste tempo, escorra a lentilha e reserve.
- Numa panela em fogo alto com água fervente, coloque 3 folhas de louro e sal a gosto, adicione a lentilha e cozinhe por 2 minutos. Apague o fogo, escorra a lentilha e deixe esfriar.
- Depois de fria, adicione 200 gramas de tomate picado sem casca e sem semente, 100 gramas de salsão picado, meia xícara de chá de folhas de hortelã picadas grosseiramente, misture e reserve.
- Tempere 300 gramas de peito de frango picadinho com 12 gramas de sal, 2 colheres de chá de cominho em pó, 1 colher de chá de páprica defumada, pimenta-caiena a gosto e reserve.
- Aqueça uma frigideira em fogo alto, coloque 3 colheres de sopa de manteiga e o peito de frango picadinho, abaixe o fogo para médio e frite por 15 minutos até ficar douradinho.
- Transfira o peito de frango para a tigela com a lentilha, despeje azeite a gosto e sirva em seguida.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA