Salada de lentilha com frango crocante é a receita da Ana Maria Braga de hoje (20/01)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer uma salada de lentilha com frango crocante. A salada de lentilha com frango crocante da Ana Maria Braga é rica em proteínas, fibras e nutrientes, perfeita para o almoço ou jantar. Veja como fazer.

Ingredientes da salada de lentilha com frango crocante da Ana Maria Braga

Meia xícara de lentilha seca

3 folhas de louro

sal a gosto

200 gramas de tomate picado sem casca e sem semente

100 gramas de salsão picado (ou meia xícara de chá)

Meia xícara de hortelã em folha picada grosseiramente

300 gramas de peito de frango picadinho

12 gramas de sal

2 colheres de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

pimenta-caiena a gosto

3 colheres de sopa de manteiga sem sal

VEJA MAIS





Modo de preparo da salada de lentilha com frango crocante da Ana Maria Braga

Em uma tigela, coloque meia xícara de chá de lentilha seca, cubra com água e deixe hidratar por 12 horas. Depois deste tempo, escorra a lentilha e reserve.

Numa panela em fogo alto com água fervente, coloque 3 folhas de louro e sal a gosto, adicione a lentilha e cozinhe por 2 minutos. Apague o fogo, escorra a lentilha e deixe esfriar.

Depois de fria, adicione 200 gramas de tomate picado sem casca e sem semente, 100 gramas de salsão picado, meia xícara de chá de folhas de hortelã picadas grosseiramente, misture e reserve.

Tempere 300 gramas de peito de frango picadinho com 12 gramas de sal, 2 colheres de chá de cominho em pó, 1 colher de chá de páprica defumada, pimenta-caiena a gosto e reserve.

Aqueça uma frigideira em fogo alto, coloque 3 colheres de sopa de manteiga e o peito de frango picadinho, abaixe o fogo para médio e frite por 15 minutos até ficar douradinho.

Transfira o peito de frango para a tigela com a lentilha, despeje azeite a gosto e sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)