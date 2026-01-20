Capa Jornal Amazônia
Salada de lentilha com frango crocante é a receita da Ana Maria Braga de hoje (20/01)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer salada de lentilha com frango crocante ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Salada de lentilha com frango crocante (Foto: Daniela Meira/Globo)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer uma salada de lentilha com frango crocante. A salada de lentilha com frango crocante da Ana Maria Braga é rica em proteínas, fibras e nutrientes, perfeita para o almoço ou jantar. Veja como fazer.

Ingredientes da salada de lentilha com frango crocante da Ana Maria Braga

  • Meia xícara de lentilha seca
  • 3 folhas de louro
  • sal a gosto
  • 200 gramas de tomate picado sem casca e sem semente
  • 100 gramas de salsão picado (ou meia xícara de chá)
  • Meia xícara de hortelã em folha picada grosseiramente
  • 300 gramas de peito de frango picadinho
  • 12 gramas de sal
  • 2 colheres de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • pimenta-caiena a gosto
  • 3 colheres de sopa de manteiga sem sal

Modo de preparo da salada de lentilha com frango crocante da Ana Maria Braga

  • Em uma tigela, coloque meia xícara de chá de lentilha seca, cubra com água e deixe hidratar por 12 horas. Depois deste tempo, escorra a lentilha e reserve.
  • Numa panela em fogo alto com água fervente, coloque 3 folhas de louro e sal a gosto, adicione a lentilha e cozinhe por 2 minutos. Apague o fogo, escorra a lentilha e deixe esfriar.
  • Depois de fria, adicione 200 gramas de tomate picado sem casca e sem semente, 100 gramas de salsão picado, meia xícara de chá de folhas de hortelã picadas grosseiramente, misture e reserve.
  • Tempere 300 gramas de peito de frango picadinho com 12 gramas de sal, 2 colheres de chá de cominho em pó, 1 colher de chá de páprica defumada, pimenta-caiena a gosto e reserve.
  • Aqueça uma frigideira em fogo alto, coloque 3 colheres de sopa de manteiga e o peito de frango picadinho, abaixe o fogo para médio e frite por 15 minutos até ficar douradinho.
  • Transfira o peito de frango para a tigela com a lentilha, despeje azeite a gosto e sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
