O Liberal chevron right Receita chevron right

Rocambole de abobrinha é a receita da Ana Maria Braga de hoje (27/02)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer rocambole de abobrinha; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Rocambole de abobrinha (Reprodução: TV Globo)

rocambole de abobrinha tira o vegetal da mesmice! A receita fácil e simples de fazer ainda é uma opção para o almoço ou o jantar. Confira o passo a passo.

Ingredientes do rocambole de abobrinha da Ana Maria Braga

  • 3 abobrinhas com casca ou utilize 850 gramas
  • 3 ovos
  • 150 gramas de queijo muçarela ralado ou utilize meia xícara de chá
  • 40 gramas de queijo parmesão ou utilize meia xícara de chá
  • sal a gosto
  • 150 gramas de queijo minas padrão ou utilize 2 xícaras de chá
  • 150 gramas de peito de frango defumado fatiado
  • queijo muçarela a gosto

Modo de preparo do rocambole de abobrinha da Ana Maria Braga

  • Rale 3 abobrinhas e esprema bem para retirar o excesso de líquido. ️Misture as abobrinhas com 3 ovos, 150 gramas de queijo muçarela ralado, 40 gramas de queijo parmesão ralado e sal a gosto.
  • Espalhe a massa sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 graus Célsius por 15 minutos ou até ficar firme e levemente dourado.
  • Retire do forno, espalhe 150 gramas de queijo minas padrão ralado, 150 gramas de peito de frango defumado fatiado. Enrole com cuidado, formando um rocambole e salpique muçarela ralada.
  • Leve ao forno novamente até gratinar. Mais ou menos 15 minutos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

.
