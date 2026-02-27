Rocambole de abobrinha é a receita da Ana Maria Braga de hoje (27/02)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer rocambole de abobrinha; confira o modo de preparo
O rocambole de abobrinha tira o vegetal da mesmice! A receita fácil e simples de fazer ainda é uma opção para o almoço ou o jantar. Confira o passo a passo.
Ingredientes do rocambole de abobrinha da Ana Maria Braga
- 3 abobrinhas com casca ou utilize 850 gramas
- 3 ovos
- 150 gramas de queijo muçarela ralado ou utilize meia xícara de chá
- 40 gramas de queijo parmesão ou utilize meia xícara de chá
- sal a gosto
- 150 gramas de queijo minas padrão ou utilize 2 xícaras de chá
- 150 gramas de peito de frango defumado fatiado
- queijo muçarela a gosto
Modo de preparo do rocambole de abobrinha da Ana Maria Braga
- Rale 3 abobrinhas e esprema bem para retirar o excesso de líquido. ️Misture as abobrinhas com 3 ovos, 150 gramas de queijo muçarela ralado, 40 gramas de queijo parmesão ralado e sal a gosto.
- Espalhe a massa sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 graus Célsius por 15 minutos ou até ficar firme e levemente dourado.
- Retire do forno, espalhe 150 gramas de queijo minas padrão ralado, 150 gramas de peito de frango defumado fatiado. Enrole com cuidado, formando um rocambole e salpique muçarela ralada.
- Leve ao forno novamente até gratinar. Mais ou menos 15 minutos.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
