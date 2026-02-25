Aprenda a fazer fricassê de frango cremoso fácil no liquidificador
A receita simples e rápida é uma ótima opção de escolha para o almoço, jantar e até ocasiões especiais
Sabe aqueles dias em que dá vontade de sair do óbvio e almoçar um prato diferente? O fricassê de frango cremoso da apresentadora Ana Maria Braga parece ser uma excelente opção para almoço, jantar e comemorações pessoais. A receita é simples, rápida e feita no liquidificador com apenas ingredientes fáceis de encontrar no mercado, como frango desfiado, milho, creme de leite, requeijão cremoso e batata palha.
VEJA MAIS
Confira a receita do fricassê de frango cremoso:
Ingredientes:
- 400 gramas de peito de frango cozido e desfiado
- 200 gramas de milho
- 200 gramas de requeijão
- 200 gramas de creme de leite
- Azeite a gosto
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- Sal a gosto
- 90 gramas de batata palha.
Modo de Preparo
- No liquidificador, bata milho, requeijão e creme de leite até virar um creme. Reserve.
- Em uma frigideira com azeite, refogue a cebola e o alho. Adicione o peito de frango desfiado e misture.
- Junte o creme reservado e misture. Tempere com sal e misture novamente.
- Transfira a mistura para uma travessa e cubra com batata palha.
- Leve ao forno por 20 minutos a 180 graus Celsius. Sirva em seguida.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA