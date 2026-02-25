Capa Jornal Amazônia
Aprenda a fazer fricassê de frango cremoso fácil no liquidificador

A receita simples e rápida é uma ótima opção de escolha para o almoço, jantar e até ocasiões especiais

Victoria Rodrigues
fonte

A receita leva apenas ingredientes fáceis de encontrar nos supermercados. (Foto: Reprodução/ Ana Maria Braga)

Sabe aqueles dias em que dá vontade de sair do óbvio e almoçar um prato diferente? O fricassê de frango cremoso da apresentadora Ana Maria Braga parece ser uma excelente opção para almoço, jantar e comemorações pessoais. A receita é simples, rápida e feita no liquidificador com apenas ingredientes fáceis de encontrar no mercado, como frango desfiado, milho, creme de leite, requeijão cremoso e batata palha.

Confira a receita do fricassê de frango cremoso:

Ingredientes:

  • 400 gramas de peito de frango cozido e desfiado
  • 200 gramas de milho
  • 200 gramas de requeijão
  • 200 gramas de creme de leite
  • Azeite a gosto
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal a gosto
  • 90 gramas de batata palha.

Modo de Preparo

  1. No liquidificador, bata milho, requeijão e creme de leite até virar um creme. Reserve.
  2. Em uma frigideira com azeite, refogue a cebola e o alho. Adicione o peito de frango desfiado e misture.
  3. Junte o creme reservado e misture. Tempere com sal e misture novamente.
  4. Transfira a mistura para uma travessa e cubra com batata palha.
  5. Leve ao forno por 20 minutos a 180 graus Celsius. Sirva em seguida.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

Receita
