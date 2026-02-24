Brownie de chocolate na airfryer com poucos ingredientes; aprenda a fazer a receita
Sobremesa é simples, prática e perfeita para qualquer momento do dia.
Essa receita de brownie de chocolate na airfryer com poucos ingredientes é perfeita para quem quer uma sobremesa rápida, prática e cheia de sabor. Com uma casquinha crocante por fora e recheio cremoso por dentro, essa versão na airfryer é prática, mantém a suculência do recheio e garante a casquinha dourada sem complicações.
Ideal para quem busca rapidez sem abrir mão do sabor. Confira o passo a passo a seguir:
Ingredientes do Brownie de chocolate na airfryer
- 1 ovo
- 4 colheres de sopa de açúcar refinado
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50%
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo (ou um pouco mais, se necessário)
Modo de preparo do Brownie de chocolate na airfryer
- Pré-aqueça a airfryer a 180°C por 5 minutos.
- Em uma tigela, bata o ovo com o açúcar até a mistura ficar mais clara e aerada.
- Acrescente a manteiga derretida, o chocolate em pó e a farinha, misturando até obter uma massa homogênea.
- Transfira para uma forma pequena untada e leve à airfryer a 180°C por cerca de 10 minutos. O tempo pode variar conforme a marca do aparelho, então fique de olho.
- Retire quando o brownie estiver firme nas bordas, mas ainda cremoso no centro. Ele continuará atingindo o ponto ideal à medida que esfria.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).
