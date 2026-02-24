Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Receita chevron right

Brownie de chocolate na airfryer com poucos ingredientes; aprenda a fazer a receita

Sobremesa é simples, prática e perfeita para qualquer momento do dia.

Gabrielle Borges
fonte

Brownie de chocolate na airfryer (Foto: Freepik)

Essa receita de brownie de chocolate na airfryer com poucos ingredientes é perfeita para quem quer uma sobremesa rápida, prática e cheia de sabor. Com uma casquinha crocante por fora e recheio cremoso por dentro, essa versão na airfryer é prática, mantém a suculência do recheio e garante a casquinha dourada sem complicações.

Ideal para quem busca rapidez sem abrir mão do sabor. Confira o passo a passo a seguir:

Ingredientes do Brownie de chocolate na airfryer

  • 1 ovo
  • 4 colheres de sopa de açúcar refinado
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50%
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo (ou um pouco mais, se necessário)

VEJA MAIS

image Mousse de limão com três ingredientes; aprenda a fazer a receita que está viralizando
O mousse de limão com três ingredientes é a sobremesa perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor; confira o passo a passo


image Como fazer salada de macarrão? Veja a receita fácil
A salada de macarrão é rápida de se fazer e pode servir de acompanhamento no almoço ou jantar


image Salada de macarrão crocante: confira o passo a passo da receita que bombou nas redes sociais
Aprenda a inovar na salada com essa receita simples e saborosa; confira

Modo de preparo do Brownie de chocolate na airfryer

  • Pré-aqueça a airfryer a 180°C por 5 minutos.
  • Em uma tigela, bata o ovo com o açúcar até a mistura ficar mais clara e aerada.
  • Acrescente a manteiga derretida, o chocolate em pó e a farinha, misturando até obter uma massa homogênea.
  • Transfira para uma forma pequena untada e leve à airfryer a 180°C por cerca de 10 minutos. O tempo pode variar conforme a marca do aparelho, então fique de olho.
  • Retire quando o brownie estiver firme nas bordas, mas ainda cremoso no centro. Ele continuará atingindo o ponto ideal à medida que esfria.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receitas air fryer

receita de brownie
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

FRUTAS

Araçá-boi: o que é, benefícios e como comer

Essa fruta é bastante ácida e pode ser encontrada entre os meses de março a junho. Saiba mais sobre esse fruto típico da região amazônica

10.07.22 14h00

FRUTAS

Uxi: o que é, benefícios e como comer

Por conta do desmatamento, essa fruta típica da Amazônia está se tornando cada vez mais rara. Conheça mais sobre os benefícios do Uxi e as formas de ser consumido

03.07.22 14h00

FRUTAS

Ajurú: o que é, benefícios e como comer

Essa fruta doce é típica da região amazônica e é bastante utilizada para o controle da diabetes

17.09.22 23h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Picadinho de copa lombo é a receita da Ana Maria Braga de hoje (23/02)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer picadinho de copa lombo; confira o modo de preparo

23.02.26 12h52

RECEITA

Mousse de limão com três ingredientes; aprenda a fazer a receita que está viralizando

O mousse de limão com três ingredientes é a sobremesa perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor; confira o passo a passo

23.02.26 11h07

RECEITA

Torta de frango com massa de pastel é a receita da Ana Maria Braga de hoje (13/02)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Torta de frango com massa de pastel; confira o modo de preparo

13.02.26 11h51

RECEITA

Bolo de chocolate com calda de ganache é a receita da Ana Maria Braga de hoje (12/02)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo de chocolate com calda de ganache; confira o modo de preparo

12.02.26 12h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda