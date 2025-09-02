Doce de Leite com leite em pó é a receita da Ana Maria Braga de hoje (02/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Doce de Leite com leite em pó ; confira o modo de preparo
No "Mais Você" de hoje, Ana Maria ensina como preparar um delicioso doce de leite com leite em pó. É simples de fazer e você precisará de somente três ingredientes. Saiba mais como fazer:
Ingredientes do Doce de Leite com leite em pó da Ana Maria Braga
- 200 gramas de leite em pó
- 4 colheres de sopa de açúcar
- 150 mililitros de água quente
Modo de preparo do Doce de Leite com leite em pó da Ana Maria Braga
- Em uma frigideira em fogo médio, coloque 200 gramas de leite em pó e mexa por mais ou menos 10 minutos ou até tostar de forma uniforme.
- Apague o fogo, transfira o leite em pó tostado para um processador, adicione 2 colheres de sopa de açúcar, 150 mililitros de água quente e processe por mais ou menos 3 minutos (desligue o processador na metade do tempo e raspe as laterais com uma espátula de silicone).
- Desligue o processador, transfira o doce de leite para um pote, cubra com plástico filme em contato com o doce até esfriar. Sirva com queijos.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
