Torta com creme de tangerina é a receita da Ana Maria Braga de hoje (19/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Torta com creme de tangerina; confira o modo de preparo
No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer uma deliciosa torta com creme de tangerina. O doce é uma ótima pedida para variar nos sabores da sobremesa e é fácil de fazer. Saiba mais como fazer:
Ingredientes da Torta com creme de tangerina da Ana Maria Braga
Base
- 75 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente (1/3 xícaras de chá + 1 colher de sopa)
- 25 gramas de açúcar ou 2 colheres de sopa
- 1 gema
- Meia colher de sopa de suco de tangerina
- Raspas de 1 tangerina
- 170 gramas de farinha de trigo ou 1 xícara de chá + 1 colher de sopa
Recheio de amêndoas
- 2 ovos
- 200 gramas de amêndoas moídas
- 50 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente ou um quarto de xícara de chá
- 180 gramas de açúcar cristal ou dois terços de xícara de chá + 2 colheres de chá
- Raspas da casca de 2 tangerinas
Creme de tangerina
- 20 gramas de amido de milho ou 2 colheres de sopa + 2 colheres de chá
- 250 mililitros de suco de tangerina coado
- 3 gemas peneiradas
- 80 gramas de açúcar ou um terço de xícara de chá + 1 colher de sopa
Modo de preparo da Torta com creme de tangerinada Ana Maria Braga
Base
- Na batedeira, coloque 75 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 25 gramas de açúcar, 1 gema e bata por 5 minutos ou até ficar um creme claro.
- Desligue a batedeira, acrescente meia colher de sopa de suco de tangerina, raspas de 1 tangerina, 170 gramas de farinha de trigo e bata em velocidade média por 2 minutos ou até ficar uma massa lisa.
- Pegue porções com 35 gramas da massa, forre forminhas de fundo falso (8 centímetros de diâmetro x 2 centímetros de altura), fure a massa com um garfo e leve ao freezer por 30 minutos. Retire do freezer e leve ao forno preaquecido a 180 graus Célsius por 20 minutos.
- Retire do forno, coloque o recheio e volte ao forno a 180 graus Célsius por 20 minutos ou até dourar (coloque na grade mais alta do forno para dourar).
- Retire do forno e sirva morno com o creme de tangerina.
Recheio de amêndoas
- Em uma tigela, coloque 2 ovos, 200 gramas de amêndoas moídas, 50 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 180 gramas de açúcar cristal, raspas da casca de 2 tangerinas e misture com uma colher de pau até ficar homogêneo. Reserve.
Creme de tangerina
- Dissolva 20 gramas de amido de milho em 2 colheres de sopa do suco de tangerina coado e reserve
- Em uma tigela, coloque 3 gemas, 80 gramas de açúcar e bata bem com um batedor de arame até ficar um creme claro.
- Transfira o creme para uma panela, junte o amido dissolvido, a outra parte suco de tangerina coado e leve ao fogo baixo mexendo sempre até engrossar (mais ou menos 3 minutos e 40 segundos).
- Apague o fogo, transfira para uma tigela, cubra com plástico-filme encostando no creme e leve à geladeira até esfriar.
- Retire da geladeira, bata com uma colher até ficar cremoso e sirva.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)
