O Liberal chevron right Receita chevron right

Torta com creme de tangerina é a receita da Ana Maria Braga de hoje (19/09)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Torta com creme de tangerina; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Torta frangipane com creme de tangerina é a receita da Ana Maria de hoje, 19/09 (Foto: Daniela Meira/Globo)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer uma deliciosa torta com creme de tangerina. O doce é uma ótima pedida para variar nos sabores da sobremesa e é fácil de fazer. Saiba mais como fazer:

Ingredientes da Torta com creme de tangerina da Ana Maria Braga

Base

  • 75 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente (1/3 xícaras de chá + 1 colher de sopa)
  • 25 gramas de açúcar ou 2 colheres de sopa
  • 1 gema
  • Meia colher de sopa de suco de tangerina
  • Raspas de 1 tangerina
  • 170 gramas de farinha de trigo ou 1 xícara de chá + 1 colher de sopa

Recheio de amêndoas

  • 2 ovos
  • 200 gramas de amêndoas moídas
  • 50 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente ou um quarto de xícara de chá
  • 180 gramas de açúcar cristal ou dois terços de xícara de chá + 2 colheres de chá
  • Raspas da casca de 2 tangerinas

Creme de tangerina

  • 20 gramas de amido de milho ou 2 colheres de sopa + 2 colheres de chá
  • 250 mililitros de suco de tangerina coado
  • 3 gemas peneiradas
  • 80 gramas de açúcar ou um terço de xícara de chá + 1 colher de sopa

Modo de preparo da Torta com creme de tangerinada Ana Maria Braga

Base

  • Na batedeira, coloque 75 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 25 gramas de açúcar, 1 gema e bata por 5 minutos ou até ficar um creme claro.
  • Desligue a batedeira, acrescente meia colher de sopa de suco de tangerina, raspas de 1 tangerina, 170 gramas de farinha de trigo e bata em velocidade média por 2 minutos ou até ficar uma massa lisa.
  • Pegue porções com 35 gramas da massa, forre forminhas de fundo falso (8 centímetros de diâmetro x 2 centímetros de altura), fure a massa com um garfo e leve ao freezer por 30 minutos. Retire do freezer e leve ao forno preaquecido a 180 graus Célsius por 20 minutos.
  • Retire do forno, coloque o recheio e volte ao forno a 180 graus Célsius por 20 minutos ou até dourar (coloque na grade mais alta do forno para dourar).
  • Retire do forno e sirva morno com o creme de tangerina.

Recheio de amêndoas

  • Em uma tigela, coloque 2 ovos, 200 gramas de amêndoas moídas, 50 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 180 gramas de açúcar cristal, raspas da casca de 2 tangerinas e misture com uma colher de pau até ficar homogêneo. Reserve.

Creme de tangerina

  • Dissolva 20 gramas de amido de milho em 2 colheres de sopa do suco de tangerina coado e reserve
  • Em uma tigela, coloque 3 gemas, 80 gramas de açúcar e bata bem com um batedor de arame até ficar um creme claro.
  • Transfira o creme para uma panela, junte o amido dissolvido, a outra parte suco de tangerina coado e leve ao fogo baixo mexendo sempre até engrossar (mais ou menos 3 minutos e 40 segundos).
  • Apague o fogo, transfira para uma tigela, cubra com plástico-filme encostando no creme e leve à geladeira até esfriar.
  • Retire da geladeira, bata com uma colher até ficar cremoso e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)

Receita
