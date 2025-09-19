Torta com creme de tangerina é a receita da Ana Maria Braga de hoje (19/09)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer uma deliciosa torta com creme de tangerina. O doce é uma ótima pedida para variar nos sabores da sobremesa e é fácil de fazer. Saiba mais como fazer:

Ingredientes da Torta com creme de tangerina da Ana Maria Braga

Base

75 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente (1/3 xícaras de chá + 1 colher de sopa)

25 gramas de açúcar ou 2 colheres de sopa

1 gema

Meia colher de sopa de suco de tangerina

Raspas de 1 tangerina

170 gramas de farinha de trigo ou 1 xícara de chá + 1 colher de sopa

Recheio de amêndoas

2 ovos

200 gramas de amêndoas moídas

50 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente ou um quarto de xícara de chá

180 gramas de açúcar cristal ou dois terços de xícara de chá + 2 colheres de chá

Raspas da casca de 2 tangerinas

Creme de tangerina

20 gramas de amido de milho ou 2 colheres de sopa + 2 colheres de chá

250 mililitros de suco de tangerina coado

3 gemas peneiradas

80 gramas de açúcar ou um terço de xícara de chá + 1 colher de sopa

Modo de preparo da Torta com creme de tangerinada Ana Maria Braga

Base

Na batedeira, coloque 75 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 25 gramas de açúcar, 1 gema e bata por 5 minutos ou até ficar um creme claro.

Desligue a batedeira, acrescente meia colher de sopa de suco de tangerina, raspas de 1 tangerina, 170 gramas de farinha de trigo e bata em velocidade média por 2 minutos ou até ficar uma massa lisa.

Pegue porções com 35 gramas da massa, forre forminhas de fundo falso (8 centímetros de diâmetro x 2 centímetros de altura), fure a massa com um garfo e leve ao freezer por 30 minutos. Retire do freezer e leve ao forno preaquecido a 180 graus Célsius por 20 minutos.

Retire do forno, coloque o recheio e volte ao forno a 180 graus Célsius por 20 minutos ou até dourar (coloque na grade mais alta do forno para dourar).

Retire do forno e sirva morno com o creme de tangerina.

Recheio de amêndoas

Em uma tigela, coloque 2 ovos, 200 gramas de amêndoas moídas, 50 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 180 gramas de açúcar cristal, raspas da casca de 2 tangerinas e misture com uma colher de pau até ficar homogêneo. Reserve.

Creme de tangerina

Dissolva 20 gramas de amido de milho em 2 colheres de sopa do suco de tangerina coado e reserve

Em uma tigela, coloque 3 gemas, 80 gramas de açúcar e bata bem com um batedor de arame até ficar um creme claro.

Transfira o creme para uma panela, junte o amido dissolvido, a outra parte suco de tangerina coado e leve ao fogo baixo mexendo sempre até engrossar (mais ou menos 3 minutos e 40 segundos).

Apague o fogo, transfira para uma tigela, cubra com plástico-filme encostando no creme e leve à geladeira até esfriar.

Retire da geladeira, bata com uma colher até ficar cremoso e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)