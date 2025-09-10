Dia do Brigadeiro: celebre a data com a receita gourmet e outras opções incríveis
Comemorado em 10 de setembro, o Dia do Brigadeiro pede uma celebração doce. Descubra a receita premium de Brigadeiro Gourmet e surpreenda-se com outras variações deliciosas como café, trufado, fit e de limão
Celebrado nesta quarta-feira (10/9), o Dia do Brigadeiro é uma data para honrar verdadeiramente uma das maiores paixões nacionais: esse doce irresistível, que é pura tradição e felicidade em forma de bolinha. Mais do que uma simples guloseima, o brigadeiro é um símbolo de festa, afeto e criatividade na cozinha.
Para comemorar esta data tão doce, preparamos um guia especial com a receita de Brigadeiro Gourmet, que eleva o clássico a um patamar de sofisticação, e uma seleção de outras quatro receitas incríveis para você se aventurar e comemorar em grande estilo.
Brigadeiro gourmet
O grande diferencial do brigadeiro gourmet está no uso de ingredientes premium, como chocolate belga de alta qualidade. O resultado é um doce com sabor intenso e balanceado, nem demasiadamente doce, e uma textura incrivelmente cremosa e aveludada que derrete na boca. Seguir as medidas e técnicas à risca é o segredo para o sucesso.
Ingredientes:
- 395 gramas de leite condensado (com 6 a 8% de gordura)
- 200 gramas de creme de leite (com no mínimo 17% de gordura)
- 20 gramas de chocolate em pó 50% cacau
- 80 gramas de cobertura de chocolate ao leite em gotas
- Granulado/confeito de chocolate belga (de alta qualidade) para decorar
Modo de Preparo:
- Em uma panela, misture o leite condensado e o chocolate em pó até dissolver bem.
- Adicione o creme de leite e leve ao fogo alto, mexendo sem parar. Abaixe para fogo médio quando a mistura começar a engrossar.
- Assim que engrossar, desligue o fogo e acrescente a cobertura de chocolate em gotas.
- Volte ao fogo baixo e mexa até o brigadeiro desgrudar completamente do fundo da panela.
- Desligue o fogo e, com um fuet, bata bem a massa para eliminar qualquer gruminho.
- Transfira para um prato forrado com plástico filme, embrulhe bem (sem bolhas de ar) e leve para descansar na geladeira por, no mínimo, 6 horas.
- Desembrulhe a massa, sove levemente com as mãos umedecidas, modele as bolinhas e passe no granulado de chocolate belga.
Dica de Ouro: A gordura é essencial! Um creme de leite com alto teor de gordura garante a cremosidade e evita que o doce fique açucarado. Se não encontrar o leite condensado com mais gordura, adicione uma colher de sopa de manteiga durante o preparo.
Mais receitas para celebrar o dia do brigadeiro
Agora que você já conhece a versão gourmet, que tal explorar outros sabores? Confira nossa lista com mais quatro opções deliciosas para agradar a todos os paladares.
Brigadeiro de Café
Um clássico moderno, perfeito para os amantes de café. O sabor robusto combina perfeitamente com a doçura do leite condensado.
Ingredientes:
- 1 lata de leite condensado
- 3 colheres de sopa de cacau em pó peneirado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de café solúvel
- Chocolate em pó ou granulado para decorar
Modo de Preparo:
Cozinhe todos os ingredientes (exceto a decoração) em fogo médio, mexendo sem parar até atingir o ponto de desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar, enrole as bolinhas e passe no chocolate em pó ou granulado. Dica extra: Adicione 2 colheres de licor de café para um sabor adulto e sofisticado.
Brigadeiro trufado de leite em pó
Uma verdadeira explosão de sabor! Este brigadeiro surpreende com um recheio cremoso de ganache de chocolate no centro.
Ingredientes (massa):
- 1 lata de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 4 colheres de sopa de leite em pó
- 1 colher de sopa de manteiga
Ingredientes (recheio):
- 100g de chocolate ao leite picado
- 100g de chocolate meio amargo picado
- 100g de creme de leite
Modo de Preparo:
Prepare a massa cozinhando os ingredientes até o ponto de brigadeiro e reserve para esfriar. Para o recheio, derreta os chocolates, misture com o creme de leite para formar uma ganache e deixe esfriar. Abra porções da massa, coloque uma porção de ganache gelada no centro, feche moldando a bolinha e passe no leite em pó.
Brigadeiro de morango fit
Uma opção leve e deliciosa para quem não quer sair da dieta, mas deseja participar da comemoração.
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de gelatina em pó de morango sem açúcar
- 4 colheres de sopa de leite em pó
- 1 colher de sopa de açúcar demerara
- 2 colheres de sopa de água
- Leite em pó para finalizar
Modo de Preparo:
Misture todos os ingredientes secos. Adicione a água aos poucos, até formar uma massa modelável. Modele as bolinhas e passe no leite em pó. Não precisa ir ao fogo!
Brigadeiro de limão
Uma combinação cítrica e refrescante que corta a doçura e conquista pelo sabor único.
Ingredientes:
- 1 lata de leite condensado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 50g de chocolate branco
- Suco de ½ limão
- Raspas de 3 limões
- 2 ½ colheres de sopa de açúcar cristal
Modo de Preparo:
Em uma panela, cozinhe o leite condensado, a manteiga e o chocolate branco até desgrudar do fundo. Desligue o fogo, adicione o suco e a maioria das raspas de limão. Deixe esfriar, modele os brigadeiros e passe na mistura de açúcar cristal com as raspas reservadas.
