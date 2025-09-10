Dia do Brigadeiro: celebre a data com a receita gourmet e outras opções incríveis

Celebrado nesta quarta-feira (10/9), o Dia do Brigadeiro é uma data para honrar verdadeiramente uma das maiores paixões nacionais: esse doce irresistível, que é pura tradição e felicidade em forma de bolinha. Mais do que uma simples guloseima, o brigadeiro é um símbolo de festa, afeto e criatividade na cozinha.

Para comemorar esta data tão doce, preparamos um guia especial com a receita de Brigadeiro Gourmet, que eleva o clássico a um patamar de sofisticação, e uma seleção de outras quatro receitas incríveis para você se aventurar e comemorar em grande estilo.

Brigadeiro gourmet

O grande diferencial do brigadeiro gourmet está no uso de ingredientes premium, como chocolate belga de alta qualidade. O resultado é um doce com sabor intenso e balanceado, nem demasiadamente doce, e uma textura incrivelmente cremosa e aveludada que derrete na boca. Seguir as medidas e técnicas à risca é o segredo para o sucesso.

Ingredientes:

395 gramas de leite condensado (com 6 a 8% de gordura)

200 gramas de creme de leite (com no mínimo 17% de gordura)

20 gramas de chocolate em pó 50% cacau

80 gramas de cobertura de chocolate ao leite em gotas

Granulado/confeito de chocolate belga (de alta qualidade) para decorar

Modo de Preparo:

Em uma panela, misture o leite condensado e o chocolate em pó até dissolver bem. Adicione o creme de leite e leve ao fogo alto, mexendo sem parar. Abaixe para fogo médio quando a mistura começar a engrossar. Assim que engrossar, desligue o fogo e acrescente a cobertura de chocolate em gotas. Volte ao fogo baixo e mexa até o brigadeiro desgrudar completamente do fundo da panela. Desligue o fogo e, com um fuet, bata bem a massa para eliminar qualquer gruminho. Transfira para um prato forrado com plástico filme, embrulhe bem (sem bolhas de ar) e leve para descansar na geladeira por, no mínimo, 6 horas. Desembrulhe a massa, sove levemente com as mãos umedecidas, modele as bolinhas e passe no granulado de chocolate belga.

Dica de Ouro: A gordura é essencial! Um creme de leite com alto teor de gordura garante a cremosidade e evita que o doce fique açucarado. Se não encontrar o leite condensado com mais gordura, adicione uma colher de sopa de manteiga durante o preparo.

VEJA MAIS

Mais receitas para celebrar o dia do brigadeiro

Agora que você já conhece a versão gourmet, que tal explorar outros sabores? Confira nossa lista com mais quatro opções deliciosas para agradar a todos os paladares.

Brigadeiro de Café

Um clássico moderno, perfeito para os amantes de café. O sabor robusto combina perfeitamente com a doçura do leite condensado.

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

3 colheres de sopa de cacau em pó peneirado

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de café solúvel

Chocolate em pó ou granulado para decorar

Modo de Preparo:

Cozinhe todos os ingredientes (exceto a decoração) em fogo médio, mexendo sem parar até atingir o ponto de desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar, enrole as bolinhas e passe no chocolate em pó ou granulado. Dica extra: Adicione 2 colheres de licor de café para um sabor adulto e sofisticado.

Brigadeiro trufado de leite em pó

Uma verdadeira explosão de sabor! Este brigadeiro surpreende com um recheio cremoso de ganache de chocolate no centro.

Ingredientes (massa):

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

4 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de manteiga

Ingredientes (recheio):

100g de chocolate ao leite picado

100g de chocolate meio amargo picado

100g de creme de leite

Modo de Preparo:

Prepare a massa cozinhando os ingredientes até o ponto de brigadeiro e reserve para esfriar. Para o recheio, derreta os chocolates, misture com o creme de leite para formar uma ganache e deixe esfriar. Abra porções da massa, coloque uma porção de ganache gelada no centro, feche moldando a bolinha e passe no leite em pó.

Brigadeiro de morango fit

Uma opção leve e deliciosa para quem não quer sair da dieta, mas deseja participar da comemoração.

Ingredientes:

1 colher de sopa de gelatina em pó de morango sem açúcar

4 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de açúcar demerara

2 colheres de sopa de água

Leite em pó para finalizar

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes secos. Adicione a água aos poucos, até formar uma massa modelável. Modele as bolinhas e passe no leite em pó. Não precisa ir ao fogo!

Brigadeiro de limão

Uma combinação cítrica e refrescante que corta a doçura e conquista pelo sabor único.

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

50g de chocolate branco

Suco de ½ limão

Raspas de 3 limões

2 ½ colheres de sopa de açúcar cristal

Modo de Preparo:

Em uma panela, cozinhe o leite condensado, a manteiga e o chocolate branco até desgrudar do fundo. Desligue o fogo, adicione o suco e a maioria das raspas de limão. Deixe esfriar, modele os brigadeiros e passe na mistura de açúcar cristal com as raspas reservadas.