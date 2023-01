Como fazer brigadeiro de panela sem leite condensado; veja a receita com o passo a passo

O brigadeiro é um doce que está presente em muitas festas de aniversário ao redor do Brasil. Para além das comemorações, pode ser uma sobremesa para aproveitar enquanto assiste a um filme ou durante a folga em casa. As receitas do brigadeiro podem ser feitas com várias adaptações, inclusive sem utilizar o leite condensado, um dos ingredientes utilizados na tradicional. Veja como preparar.

Ingredientes

1 copo de leite

4 colheres de achocolatado em pó

2 colheres de margarina

3 colheres de açúcar

Modo de Preparo

Separe uma panela e nela adicione o achocolatado de sua preferência, o açúcar e a manteiga; Em seguida, misture os ingredientes e acrescente o leite; Com os ingredientes misturados, mexa com uma colher de pau, em fogo médio, por 25 minutos, até obter uma consistência cremosa; Desligue o fogo e deixe o brigadeiro esfriar durante 10 minutos; Utilizando as mãos, modele brigadeiro em bolinhas, do tamanho que preferir, e passe no granulado; O doce também pode ser servido em taças, caso não queira modelar. Neste caso, após esfriar, retire a massa da panela, transfira para as taças e sirva aos convidados.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)