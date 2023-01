Bacon defumado caseiro é a receita de hoje (13/01) no Mais Você com Ana Maria Braga

Coloque a panceta temperada em uma grade apoiada em uma assadeira, cubra com plástico filme e deixe descansar por 24 horas. Quando a temperatura ambiente for muito quente, guarde a peça temperada na geladeira e aguarde 48h ao invés de só 24h. Depois desse tempo, descarte o plástico filme e reserve.

Na boca do fogão, coloque 4 pedaços de carvão e deixe no fogo alto até ficar em brasa, virando os carvões de vez em quando.

Forre uma panela grande e funda com 1 folha de papel-alumínio e, em seguida, distribua o carvão em brasa no fundo da panela. Utilize um pano de prato ou luva térmica para não queimar as mãos.