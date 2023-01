Mac and Cheese e farofa de bacon são as receitas de hoje (04/01) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita de hoje, quarta-feira (04/01), do programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, é um delicioso macarrão com queijo, no estilo "Mac and Cheese" estadunidense; acompanhada de uma farofa de bacon. Confira os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para o macarrão

300 g de macarrão caracol ou outra massa curta, como farfalle 900ml de água 200g de creme de leite 220g de queijo cheddar cremoso 50g de queijo mussarela picado 50g de queijo prato picado 40g de parmesão ralado Sal e pimenta do reino a gosto

Ingredientes para a farofa de bacon

1 fio de azeite de oliva 200g de bacon em cubinhos 150g de farinha panko Sal a gosto

Modo de preparo do macarrão

Bata a água, o creme de leite, o queijo cheddar, o sal e a pimenta do reino em uma vasilha até atingir uma homogeneidade na mistura. Reserve. Em um refratário oval, espalhe o macarrão ainda cru em uma travessa e, por cima deste, derrame o molho de cheddar e salpique a mussarela, o queijo prato e o parmesão ralado Leve ao forno preaquecido a 180°C e aguarde 50 minutos ou até cozinhar o macarrão

Modo de preparo da farofa de bacon