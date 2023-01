Bolo de cardamomo é a receita de hoje (10/01) no Mais Você com Ana Maria Braga

Aqueça o cardamomo junto com o leite até ferver o segundo. Coe o líquido, guarde o cardamomo e reserve o leite

Bata os ovos e os dois tipos de açúcar por 5 minutos ou até obter uma mistura homogênea com o dobro do tamanho original

Acrescente o sal, a farinha de trigo, o fermento químico, o leite coado e mexa com um batedor de arame até a massa ficar homogênea

Transfira a massa para uma forma redonda com fundo removível (21cm x 7 cm), untada com manteiga e enfarinhada somente no fundo