Pão doce da Abóbora é a receita de hoje (17/01) do Mais Você; veja como fazer

A receita desta terça-feira (17/01) no programa Mais Você foi um pão doce de abóbora, que pode ser servido como entrada, para tomar junto com um cafézinho ou no lanche da tarde. Confira os ingredientes e o modo de preparo.

VEJA MAIS

Ingredientes para o pão doce de abóbora

500 g de abóbora (cabotiã, moranga) cozida

1/2 copo (use o de requeijão) da água do cozimento da abóbora

1/2 copo de leite

1 copo de açúcar

1/2 copo de óleo

1/2 colher (sopa) de sal

1 ovo

1 envelope de fermento biológico seco (10 g)

Cerca de 1 kg de farinha de trigo

1 gema levemente batida para pincelar

Como fazer o pão doce de abóbora