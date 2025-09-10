Linguiça ao forno com tomate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (10/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Linguiça ao forno com tomate; confira o modo de preparo
No "Mais Você" de hoje, Ana Maria ensina como preparar uma deliciosa Linguiça ao forno. A receita é uma sugestão para o almoço ou jantar e tem cerveja no modo de preparo. Ela rende 6 porções. Saiba mais como fazer:
Ingredientes da Linguiça ao forno com tomate da Ana Maria Braga
- 700 gramas de tomates sem pele, cortados em 4 partes - mais ou menos 4 tomates
- 1 fio de azeite
- 1 quilo de linguiça toscana
- 10 dentes de alho com casca
- 1 lata de cerveja clara de 350 mililitros
- Galhos de alecrim e tomilho a gosto
- 1 colher de sopa de mostarda
- Azeite a gosto
- Tomilho debulhado a gosto
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo da Linguiça ao forno com tomate da Ana Maria Braga
- Em uma tigela, coloque 700 gramas de tomates sem pele, cortados em 4 partes
- Tempere com azeite, tomilho debulhado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Reserve.
- Aqueça 1 fio de azeite em uma assadeira em fogo médio
- Doure 1 quilo de linguiça toscana por todos os lados por 10 minutos
- Acrescente os tomates temperados, 10 dentes de alho com casca, 1 lata de cerveja clara, galhos de alecrim e tomilho a gosto
- Apague o fogo e leve ao forno a 200 graus Celsius por 35 minutos, regando de vez em quando com o caldo que se formar na assadeira
- Retire a assadeira do forno, transfira as linguiças, os tomates e os dentes de alho para uma travessa e reserve
- Na assadeira, acrescente 1 colher de sopa de mostarda, mexa o caldo e leve ao fogo médio até encorpar por mais ou menos 5 minutos
- Passe o molho por uma peneira e sirva à parte com as linguiças, tomates e torradas
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
