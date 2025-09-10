Linguiça ao forno com tomate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (10/09)

No "Mais Você" de hoje, Ana Maria ensina como preparar uma deliciosa Linguiça ao forno. A receita é uma sugestão para o almoço ou jantar e tem cerveja no modo de preparo. Ela rende 6 porções. Saiba mais como fazer:

Ingredientes da Linguiça ao forno com tomate da Ana Maria Braga

700 gramas de tomates sem pele, cortados em 4 partes - mais ou menos 4 tomates

1 fio de azeite

1 quilo de linguiça toscana

10 dentes de alho com casca

1 lata de cerveja clara de 350 mililitros

Galhos de alecrim e tomilho a gosto

1 colher de sopa de mostarda

Azeite a gosto

Tomilho debulhado a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo da Linguiça ao forno com tomate da Ana Maria Braga

Em uma tigela, coloque 700 gramas de tomates sem pele, cortados em 4 partes

Tempere com azeite, tomilho debulhado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Reserve.

Aqueça 1 fio de azeite em uma assadeira em fogo médio

Doure 1 quilo de linguiça toscana por todos os lados por 10 minutos

Acrescente os tomates temperados, 10 dentes de alho com casca, 1 lata de cerveja clara, galhos de alecrim e tomilho a gosto

Apague o fogo e leve ao forno a 200 graus Celsius por 35 minutos, regando de vez em quando com o caldo que se formar na assadeira

Retire a assadeira do forno, transfira as linguiças, os tomates e os dentes de alho para uma travessa e reserve

Na assadeira, acrescente 1 colher de sopa de mostarda, mexa o caldo e leve ao fogo médio até encorpar por mais ou menos 5 minutos

Passe o molho por uma peneira e sirva à parte com as linguiças, tomates e torradas

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)