O Liberal chevron right Receita chevron right

Linguiça ao forno com tomate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (10/09)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Linguiça ao forno com tomate; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Linguiça ao Forno com Tomates é a receita da Ana Maria Braga de hoje (10/09) (Reprodução/ Artur Meninea/Gshow)

No "Mais Você" de hoje, Ana Maria ensina como preparar uma deliciosa Linguiça ao forno. A receita é uma sugestão para o almoço ou jantar e tem cerveja no modo de preparo. Ela rende 6 porções. Saiba mais como fazer:

Ingredientes da Linguiça ao forno com tomate da Ana Maria Braga

  • 700 gramas de tomates sem pele, cortados em 4 partes - mais ou menos 4 tomates
  • 1 fio de azeite
  • 1 quilo de linguiça toscana
  • 10 dentes de alho com casca
  • 1 lata de cerveja clara de 350 mililitros
  • Galhos de alecrim e tomilho a gosto
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • Azeite a gosto
  • Tomilho debulhado a gosto
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo da Linguiça ao forno com tomate da Ana Maria Braga

  • Em uma tigela, coloque 700 gramas de tomates sem pele, cortados em 4 partes
  • Tempere com azeite, tomilho debulhado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Reserve.
  • Aqueça 1 fio de azeite em uma assadeira em fogo médio
  • Doure 1 quilo de linguiça toscana por todos os lados por 10 minutos
  • Acrescente os tomates temperados, 10 dentes de alho com casca, 1 lata de cerveja clara, galhos de alecrim e tomilho a gosto
  • Apague o fogo e leve ao forno a 200 graus Celsius por 35 minutos, regando de vez em quando com o caldo que se formar na assadeira
  • Retire a assadeira do forno, transfira as linguiças, os tomates e os dentes de alho para uma travessa e reserve
  • Na assadeira, acrescente 1 colher de sopa de mostarda, mexa o caldo e leve ao fogo médio até encorpar por mais ou menos 5 minutos
  • Passe o molho por uma peneira e sirva à parte com as linguiças, tomates e torradas

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

