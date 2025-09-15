Empanado de frango nutritivo é a receita da Ana Maria Braga de hoje (15/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer empanado de frango nutritivo; confira o modo de preparo
No "Mais Você" de hoje, Ana Maria Braga ensina como fazer um empanado de frango nutritivo, feito com brócolis, temperos, queijo ralado e filé de frango, que rende até 20 unidades e traz uma maionese de cenoura caseira como acompanhamentos. Saiba mais como fazer:
Ingredientes do Empanado de frango nutritivo da Ana Maria Braga
- 2 xícaras de chá de brócolis cozido em água e sal espremido e picado. Ou use 180 gramas
- 2 e meia xícaras de chá de filé de frango processado. Ou use 500 gramas
- 2 xícaras de chá de queijo prato ralado em ralo grosso. Ou use 120 gramas
- 1 dente de alho bem picado
- Cebolinha verde picadinha a gosto
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 ovos levemente batidos
- 300 gramas de farinha de rosca
Ingredientes da Maionese de cenoura da Ana Maria Braga
- 1 e meia xícara de chá de maionese
- 250 gramas de cenoura cozida
- Molho inglês a gosto
Modo de preparo do Empanado de frango nutritivo da Ana Maria Braga
- Em uma tigela, coloque 2 xícaras de chá de brócolis cozido em água e sal, espremido e picado.
- Adicione 2 e meia xícaras de chá de filé de frango processado, 1 xícara de chá de queijo prato ralado em ralo grosso, 1 dente de alho picadinho, cebolinha verde picadinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Misture bem.
- Com as mãos, pegue uma porção da massa, faça uma bolinha e depois achate formando um retângulo irregular.
- Passe em 2 ovos batidos em 300 gramas de farinha de rosca e frite em óleo não muito quente. Ou grelhe em uma frigideira antiaderente com 1 fio de azeite
- Sirva acompanhado de maionese de cenoura
Modo de preparo da Maionese de cenoura da Ana Maria Braga
- Coloque no copo do liquidificador meia xícara de chá de maionese, 250 gramas de cenoura cozida e molho inglês a gosto.
- Bata até ficar liso e homogêneo. Reserve.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)
