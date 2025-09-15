Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Empanado de frango nutritivo é a receita da Ana Maria Braga de hoje (15/09)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer empanado de frango nutritivo; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Empanado de frango nutritivo é a receita da Ana Maria Braga de hoje (15/09) (Foto: Daniela Meira/Globo)

No "Mais Você" de hoje, Ana Maria Braga ensina como fazer um  empanado de frango nutritivo, feito com brócolis, temperos, queijo ralado e filé de frango, que  rende até 20 unidades e traz uma maionese de cenoura caseira como acompanhamentos. Saiba mais como fazer:

Ingredientes do  Empanado de frango nutritivo da Ana Maria Braga

  • 2 xícaras de chá de brócolis cozido em água e sal espremido e picado. Ou use 180 gramas
  • 2 e meia xícaras de chá de filé de frango processado. Ou use 500 gramas
  • 2 xícaras de chá de queijo prato ralado em ralo grosso. Ou use 120 gramas
  • 1 dente de alho bem picado
  • Cebolinha verde picadinha a gosto
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 ovos levemente batidos
  • 300 gramas de farinha de rosca

Ingredientes da Maionese de cenoura da Ana Maria Braga

  • 1 e meia xícara de chá de maionese
  • 250 gramas de cenoura cozida
  • Molho inglês a gosto

VEJA MAIS

image Quibe de Arroz é a receita da Ana Maria Braga de hoje (09/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Quibe de Arroz ; confira o modo de preparo



image Doce de Leite com leite em pó é a receita da Ana Maria Braga de hoje (02/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Doce de Leite com leite em pó ; confira o modo de preparo

Modo de preparo do Empanado de frango nutritivo da Ana Maria Braga

 

  • Em uma tigela, coloque 2 xícaras de chá de brócolis cozido em água e sal, espremido e picado.
  • Adicione 2 e meia xícaras de chá de filé de frango processado, 1 xícara de chá de queijo prato ralado em ralo grosso, 1 dente de alho picadinho, cebolinha verde picadinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Misture bem.
  • Com as mãos, pegue uma porção da massa, faça uma bolinha e depois achate formando um retângulo irregular.
  • Passe em 2 ovos batidos em 300 gramas de farinha de rosca e frite em óleo não muito quente. Ou grelhe em uma frigideira antiaderente com 1 fio de azeite
  • Sirva acompanhado de maionese de cenoura

 

Modo de preparo da Maionese de cenoura da Ana Maria Braga

  • Coloque no copo do liquidificador meia xícara de chá de maionese, 250 gramas de cenoura cozida e molho inglês a gosto.
  • Bata até ficar liso e homogêneo. Reserve.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita ana maria braga

receita mais você

receita mais você hoje

ana maria braga
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

FRUTAS

Mutamba: o que é, benefícios e como comer

A Mutamba é pouco conhecida, mas pode proporcionar inúmeros benefícios para o corpo humano

19.11.22 23h00

FRUTAS

Abiu: o que é, benefícios e como comer

Essa típica fruta de quintal é muito apreciada em época de safra e, ao ser consumida, causa uma sensação de boca "colada". Entenda os motivos para isso acontecer

26.06.22 14h00

RECEITA

Quibe de Arroz é a receita da Ana Maria Braga de hoje (09/09)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Quibe de Arroz ; confira o modo de preparo

09.09.25 11h21

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

delícias

Dia do Brigadeiro: celebre a data com a receita gourmet e outras opções incríveis

Comemorado em 10 de setembro, o Dia do Brigadeiro pede uma celebração doce. Descubra a receita premium de Brigadeiro Gourmet e surpreenda-se com outras variações deliciosas como café, trufado, fit e de limão

10.09.25 15h49

RECEITA

Linguiça ao forno com tomate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (10/09)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Linguiça ao forno com tomate; confira o modo de preparo

10.09.25 11h34

RECEITA

Quibe de Arroz é a receita da Ana Maria Braga de hoje (09/09)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Quibe de Arroz ; confira o modo de preparo

09.09.25 11h21

RECEITA

Doce de Leite com leite em pó é a receita da Ana Maria Braga de hoje (02/09)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Doce de Leite com leite em pó ; confira o modo de preparo

02.09.25 11h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda