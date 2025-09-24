Cheesecake de morango no copinho é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Cheesecake de morango no copinho ; confira o modo de preparo
No Mais Você de hoje, Ana Maria Braga ensinou como preparar cheesecake de copo, uma versão superprática desta típica da culinária americana.A base é feita de biscoitos batidos no liquidificador; o recheio leva cream cheese batido na batedeira com iogurte grego, ficando bem leve.Saiba mais como fazer:
Ingredientes do Cheesecake de morango no copinho da Ana Maria Braga
Geleia
- Um quarto de xícara de chá ou 60 gramas de açúcar
- 2 anis-estrelado
- 5 cravos
- 2 xícaras de chá ou 200 gramas de morangos picados
Creme
- Uma mais um terço xícara de chá ou 300 gramas de cream cheese
- 1 xícara de chá ou 300 gramas de iogurte grego
Base
- 100 gramas de biscoito doce sem recheio moído
Modo de preparo do Cheesecake de morango no copinho da Ana Maria Braga
Geleia
- Em uma panela coloque um quarto de xícara de chá de açúcar, 2 anis-estrelado, 5 cravos e leve ao fogo baixo por mais ou menos dois minutos até formar um caramelo claro.
- Depois deste tempo adicione 2 xícaras de chá de morangos picados e continue mexendo por mais ou menos 3 minutos, até derreter o caramelo.
- Retire do fogo e deixe esfriar. Em seguida retire os cravos e o anis-estrelado da calda.
Creme
- Coloque em uma batedeira uma xícara de chá mais um terço de cream cheese, 1 xícara de chá de iogurte grego e bata por mais ou menos 3 minutos até ficar homogêneo.
- Desligue a batedeira, coloque num saco de confeiteiro e reserve.
Montagem
- Em copinhos individuais coloque uma porção de biscoito doce sem recheio moído, uma porção do creme de cream cheese e cubra com uma porção de geleia de morango. Leve para gelar por mais ou menos 2 horas e sirva.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
