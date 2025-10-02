Capa Jornal Amazônia
Arroz salgado? Saiba como resolver o excesso de sal em 15 minutos e evitar desperdício

Técnica simples utiliza ingrediente comum para absorver o tempero, garantindo que a refeição seja aproveitada por completo

Jennifer Feitosa
fonte

Imagem ilustrativa (jcomp / Freepik)

Na correria do dia a dia, é comum que o arroz acabe salgado, levando ao descarte, mas o problema pode ser facilmente resolvido com um ingrediente comum para equilibrar o excesso de sal. A técnica que evita o desperdício é simples e utiliza a batata para atuar como um "absorvente natural de sal", garantindo um alimento delicioso. A solução, que evita gastos desnecessários, deve ser aplicada diretamente sobre o arroz ainda quente e exige apenas 10 a 15 minutos para agir.

O método, que usa a batata como ingrediente-chave, é eficaz devido à presença de amido no tubérculo. O amido age como uma esponja, absorvendo parte do líquido e, consequentemente, o sal diluído.

É importante ressaltar que a batata apenas dilui a concentração do sal, e não o remove por completo, conforme explica a criadora de conteúdo Edivania Oliveira em vídeo. Nos comentários, seguidores confirmam a eficácia: "Aprendi com minha mãe a batata", diz um. "Faço isso com feijão", ressalta outro. "Também uso essa técnica!", afirma um terceiro.

Como aplicar a técnica do 'absorvente de sal'

Confira o passo a passo para reverter o erro e salvar o seu arroz salgado:

  • Corte uma batata grande em fatias grossas ou pedaços médios.
  • Coloque as fatias diretamente sobre o arroz ainda quente na panela.
  • Adicione um pouco de água, ligue o fogo baixo e deixe agir por 10 a 15 minutos.
  • Remova a batata com um garfo ou espátula e sirva o arroz normalmente.

A adoção dessa técnica evita desperdícios, um problema comum em muitas cozinhas, e economiza ingredientes, contribuindo para um consumo de alimentos mais consciente.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

