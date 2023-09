Galinhada com arroz: receita prática e saborosa é perfeita para o almoço e jantar

Conhecida pela praticidade e rapidez na hora do preparo, além do gostinho de “comida de vó”, a galinhada com arroz é uma das receitas mais buscadas por ser simples e saborosa, podendo ser servida no almoço e até no jantar.

Feita em até trinta minutos e em uma única panela, a receita é ideal para quem tem fome e pressa. Confira:

Como fazer galinhada com arroz

Ingredientes

4 sobrecoxas (picadas)

Óleo de soja ou azeite a gosto

3 dentes de alho

Pimenta do reino a gosto

1/2 colher de sopa de colorau

Cheiro verde picado a gosto

1 lata de milho sem água

1 cenoura picada em cubos

1 e 1/2 xícara de chá de arroz cru

Sal a gosto

Água quente

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo ou o azeite Coloque as sobrecoxas e frite até selar a carne Em seguida, adicione o alho picado e mexa até fritar Adicione a pimenta, o colorau, o sal e misture Coloque o cheiro verde Acrescente o milho e a cenoura Adicione o arroz e misture Cubra com água quente e deixe cozinhar em fogo baixo até cozinhar o arroz e secar a água

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com)