Dia do Bacon: como fazer medalhão de filé com bacon em casa

O Dia do Bacon é celebrado neste domingo (31) e, para marcar a data, o restaurante Engenho, em Belém, compartilhou a receita de um dos pratos mais pedidos do seu cardápio: o medalhão de filé com bacon. A combinação de sabores faz sucesso entre os clientes e é considerada uma das especialidades da casa.

Segundo Mateus Ribeiro, gerente do restaurante, o prato agrada a públicos de diferentes idades por reunir tradição e sabor marcante. “O medalhão de filé com bacon é uma das estrelas do nosso cardápio. Ele une a tradição da boa carne com o sabor marcante do bacon, em uma combinação que conquista nossos clientes”, afirma.

Além do bacon, o prato leva arroz arbóreo cremoso com queijo parmesão, toque de limão siciliano e molho demi-glace, proporcionando equilíbrio entre texturas e sabores.

Como preparar medalhão de filé com bacon

A receita compartilhada pelo restaurante pode ser feita em casa com ingredientes simples e técnica acessível. Confira o passo a passo:

Ingredientes:

1 medalhão de filé (180g)

3g de bacon fatiado

80g de arroz arbóreo

30g de queijo parmesão ralado

Limão siciliano

30g de manteiga

10g de molho demi-glace

Modo de preparo:

Envolva o medalhão com uma fatia de bacon e grelhe até atingir o ponto desejado. Para o risoto, refogue o arroz arbóreo na manteiga, adicione caldo aos poucos até o ponto cremoso e finalize com o queijo parmesão e raspas de limão siciliano. Monte o prato com o medalhão e finalize com o molho demi-glace por cima.