Dia do Bacon: como fazer medalhão de filé com bacon em casa
Receita ensinada pelo restaurante Engenho combina carne suculenta, arroz cremoso e molho demi-glace
O Dia do Bacon é celebrado neste domingo (31) e, para marcar a data, o restaurante Engenho, em Belém, compartilhou a receita de um dos pratos mais pedidos do seu cardápio: o medalhão de filé com bacon. A combinação de sabores faz sucesso entre os clientes e é considerada uma das especialidades da casa.
Segundo Mateus Ribeiro, gerente do restaurante, o prato agrada a públicos de diferentes idades por reunir tradição e sabor marcante. “O medalhão de filé com bacon é uma das estrelas do nosso cardápio. Ele une a tradição da boa carne com o sabor marcante do bacon, em uma combinação que conquista nossos clientes”, afirma.
Além do bacon, o prato leva arroz arbóreo cremoso com queijo parmesão, toque de limão siciliano e molho demi-glace, proporcionando equilíbrio entre texturas e sabores.
Como preparar medalhão de filé com bacon
A receita compartilhada pelo restaurante pode ser feita em casa com ingredientes simples e técnica acessível. Confira o passo a passo:
Ingredientes:
- 1 medalhão de filé (180g)
- 3g de bacon fatiado
- 80g de arroz arbóreo
- 30g de queijo parmesão ralado
- Limão siciliano
- 30g de manteiga
- 10g de molho demi-glace
Modo de preparo:
- Envolva o medalhão com uma fatia de bacon e grelhe até atingir o ponto desejado.
- Para o risoto, refogue o arroz arbóreo na manteiga, adicione caldo aos poucos até o ponto cremoso e finalize com o queijo parmesão e raspas de limão siciliano.
- Monte o prato com o medalhão e finalize com o molho demi-glace por cima.
