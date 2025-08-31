Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Receita chevron right

Dia do Bacon: como fazer medalhão de filé com bacon em casa

Receita ensinada pelo restaurante Engenho combina carne suculenta, arroz cremoso e molho demi-glace

O Liberal
fonte

Medalhão de Filé com bacon

O Dia do Bacon é celebrado neste domingo (31) e, para marcar a data, o restaurante Engenho, em Belém, compartilhou a receita de um dos pratos mais pedidos do seu cardápio: o medalhão de filé com bacon. A combinação de sabores faz sucesso entre os clientes e é considerada uma das especialidades da casa.

Segundo Mateus Ribeiro, gerente do restaurante, o prato agrada a públicos de diferentes idades por reunir tradição e sabor marcante. “O medalhão de filé com bacon é uma das estrelas do nosso cardápio. Ele une a tradição da boa carne com o sabor marcante do bacon, em uma combinação que conquista nossos clientes”, afirma.

Além do bacon, o prato leva arroz arbóreo cremoso com queijo parmesão, toque de limão siciliano e molho demi-glace, proporcionando equilíbrio entre texturas e sabores.

Como preparar medalhão de filé com bacon

A receita compartilhada pelo restaurante pode ser feita em casa com ingredientes simples e técnica acessível. Confira o passo a passo:

Ingredientes:

  • 1 medalhão de filé (180g)
  • 3g de bacon fatiado
  • 80g de arroz arbóreo
  • 30g de queijo parmesão ralado
  • Limão siciliano
  • 30g de manteiga
  • 10g de molho demi-glace

Modo de preparo:

  1. Envolva o medalhão com uma fatia de bacon e grelhe até atingir o ponto desejado.
  2. Para o risoto, refogue o arroz arbóreo na manteiga, adicione caldo aos poucos até o ponto cremoso e finalize com o queijo parmesão e raspas de limão siciliano.
  3. Monte o prato com o medalhão e finalize com o molho demi-glace por cima.
