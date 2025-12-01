Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Receita chevron right

Panetone com cobertura de amêndoas e cacau é a receita da Ana Maria Braga de hoje (01/12)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer panetone com cobertura de amêndoas e cacau ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Panetone com cobertura de amêndoas e cacau (Foto: Daniela Meira/Globo)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou como fazer o premiado panetone com cobertura de amêndoas e cacau, receita essa que  foi produzida pelos confeiteiros Bruno Malheiros e Nilson Diniz, que fizeram parte da equipe brasileira que conquistou a medalha de prata no concurso Panettone World Championship 2025, realizado em Milão, Itália. Veja como fazer:

Ingredientes do panetone com cobertura de amêndoas e cacau  da Ana Maria Braga

Cobertura de amêndoas e cacau

  • 188 gramas de clara de ovos
  • 182 gramas de farinha de amêndoas
  • 68 gramas de amido de milho
  • 13 gramas de cacau

Primeira massa

  • 163 gramas de açúcar
  • 250 mililitros de água
  • 500 gramas de farinha de panetone
  • 175 gramas de fermento natural ou levain ou massa madre
  • 163 gramas de gema
  • 188 gramas de manteiga sem sal

Emulsão

  • 50 gramas de creme de leite fresco 35%
  • 38 gramas de cacau em pó
  • 250 gramas de manteiga sem sal em ponto em pomada
  • 1 fava de baunilha
  • 150 gramas de gema

Segunda massa

  • 1438 gramas de massa , a primeira massa preparada
  • 150 gramas de farinha para panetone
  • 163 gramas de açúcar
  • 19 gramas de mel
  • 10 gramas de sal
  • 325 gramas de chocolate em gotas
  • 325 gramas de chocolate amargo 70% em gotas

VEJA MAIS

image Dadinho de tapioca é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/11)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer dadinho de tapioca do chef Rodrigo Oliveira; confira o modo de preparo



image Crunch cake com ganache é a receita da Ana Maria Braga de hoje (26/11)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer crunch cake com ganache ; confira o modo de preparo

Modo de preparo do panetone com cobertura de amêndoas e cacau  da Ana Maria Braga

Cobertura de amêndoas e cacau

  • Em uma tigela coloque 500 gramas de açúcar, 188 gramas de claras de ovos, 182 gramas de farinha de amêndoas, 68 gramas de amido de milho, 13 gramas de cacau e misture bem. Transfira para um saco de confeitar e reserve.

Primeira massa

  • Em uma tigela, coloque 163 gramas de açúcar refinado, 250 ml de água e misture até dissolver. Reserve.
  • Na batedeira, coloque 500 gramas de farinha para panetone, o açúcar dissolvido com água, 175 gramas de massa madre e comece a bater em velocidade baixa por 12 minutos ou até formar uma massa estruturada.
  • Adicione as gemas em 2 partes, a manteiga também em 2 partes e bata por 25 minutos.
  • Desligue a batedeira. O ideal é que a massa esteja com temperatura final de 26/27 graus Célsius.
  • Deixe fermentar por 12 h a 26/27 graus Célsius ou até que a massa triplique de tamanho. Reserve em pote com tampa.

Emulsão

  • Em uma panela em fogo baixo, adicione 50 gramas de creme de leite fresco. Quando começar a ferver, adicione 38 gramas de cacau em pó e misture até formar uma pasta. Apague o fogo e reserve.
  • Na batedeira, com o batedor raquete, acrescente 250 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada (20/22 graus Célsius), 1 fava de baunilha e bata até ficar homogêneo.
  • Junte a pasta de creme de leite fresco com cacau e continue batendo. Aos poucos, vá adicionando as gemas enquanto bate até ficar uma emulsão homogênea.
  • Desligue a batedeira e reserve a emulsão.

Segunda massa

  • Na batedeira, coloque a primeira massa, 150 gramas de farinha de panetone e bata em velocidade lenta até formar uma massa lisa.
  • Acrescente o açúcar em 2 partes, 19 gramas de mel, 10 gramas de sal, incorpore em 3 partes a emulsão reservada acima, começando pela velocidade baixa e finalizando na velocidade alta.
  • Junte 325 gramas de chocolate ao leite em gotas, 325 gramas de chocolate amargo 70% em gotas e bata lentamente até incorporar o chocolate na massa.
  • Desligue a batedeira, transfira a massa para uma tigela bem grande untada e deixe descansar por 1 hora a 27 graus Célsius.
  • Depois desse tempo, divida a massa em porções de 500 gramas, boleie e coloque na forminha de papel para panetone.
  • Deixe descansar até a massa chegar ao topo da forma de papel.
  • Coloque a cobertura de amêndoas em cada panetone e leve ao forno preaquecido a 165 graus Célsius por 32 minutos (até a temperatura interna alcançar 94 graus).
  • Retire o panetone do forno, vire de cabeça pra baixo e deixar esfriar até o miolo chegar à temperatura ambiente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita mais você hoje

receita ana maria braga

panetone de natal
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

RECEITA

Dadinho de tapioca é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/11)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer dadinho de tapioca do chef Rodrigo Oliveira; confira o modo de preparo

24.11.25 11h49

RECEITA

Panetone com cobertura de amêndoas e cacau é a receita da Ana Maria Braga de hoje (01/12)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer panetone com cobertura de amêndoas e cacau ; confira o modo de preparo

01.12.25 11h38

RECEITA

Crunch cake com ganache é a receita da Ana Maria Braga de hoje (26/11)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer crunch cake com ganache ; confira o modo de preparo

26.11.25 11h27

Chá

Chá de beterraba: como preparar, é bom pra quê e quem não pode tomar

A bebida pode proteger o coração de doenças, fortificar ossos, prevenir doenças cerebrais e melhorar o metabolismo

22.06.23 16h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Salgado de aveia é a receita da Ana Maria Braga de hoje (28/11)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer salgado de aveia; confira o modo de preparo

28.11.25 11h42

RECEITA

Rabanada na air fryer: saiba como fazer a receita crocante, rápida e sem sujeira para o Natal

Aprenda o passo a passo da rabanada na air fryer, mais leve e perfeita para a ceia

27.11.25 23h40

RECEITA

Crunch cake com ganache é a receita da Ana Maria Braga de hoje (26/11)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer crunch cake com ganache ; confira o modo de preparo

26.11.25 11h27

RECEITA

Dadinho de tapioca é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/11)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer dadinho de tapioca do chef Rodrigo Oliveira; confira o modo de preparo

24.11.25 11h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda