Panetone com cobertura de amêndoas e cacau é a receita da Ana Maria Braga de hoje (01/12)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer panetone com cobertura de amêndoas e cacau ; confira o modo de preparo
No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou como fazer o premiado panetone com cobertura de amêndoas e cacau, receita essa que foi produzida pelos confeiteiros Bruno Malheiros e Nilson Diniz, que fizeram parte da equipe brasileira que conquistou a medalha de prata no concurso Panettone World Championship 2025, realizado em Milão, Itália. Veja como fazer:
Ingredientes do panetone com cobertura de amêndoas e cacau da Ana Maria Braga
Cobertura de amêndoas e cacau
- 188 gramas de clara de ovos
- 182 gramas de farinha de amêndoas
- 68 gramas de amido de milho
- 13 gramas de cacau
Primeira massa
- 163 gramas de açúcar
- 250 mililitros de água
- 500 gramas de farinha de panetone
- 175 gramas de fermento natural ou levain ou massa madre
- 163 gramas de gema
- 188 gramas de manteiga sem sal
Emulsão
- 50 gramas de creme de leite fresco 35%
- 38 gramas de cacau em pó
- 250 gramas de manteiga sem sal em ponto em pomada
- 1 fava de baunilha
- 150 gramas de gema
Segunda massa
- 1438 gramas de massa , a primeira massa preparada
- 150 gramas de farinha para panetone
- 163 gramas de açúcar
- 19 gramas de mel
- 10 gramas de sal
- 325 gramas de chocolate em gotas
- 325 gramas de chocolate amargo 70% em gotas
VEJA MAIS
Modo de preparo do panetone com cobertura de amêndoas e cacau da Ana Maria Braga
Cobertura de amêndoas e cacau
- Em uma tigela coloque 500 gramas de açúcar, 188 gramas de claras de ovos, 182 gramas de farinha de amêndoas, 68 gramas de amido de milho, 13 gramas de cacau e misture bem. Transfira para um saco de confeitar e reserve.
Primeira massa
- Em uma tigela, coloque 163 gramas de açúcar refinado, 250 ml de água e misture até dissolver. Reserve.
- Na batedeira, coloque 500 gramas de farinha para panetone, o açúcar dissolvido com água, 175 gramas de massa madre e comece a bater em velocidade baixa por 12 minutos ou até formar uma massa estruturada.
- Adicione as gemas em 2 partes, a manteiga também em 2 partes e bata por 25 minutos.
- Desligue a batedeira. O ideal é que a massa esteja com temperatura final de 26/27 graus Célsius.
- Deixe fermentar por 12 h a 26/27 graus Célsius ou até que a massa triplique de tamanho. Reserve em pote com tampa.
Emulsão
- Em uma panela em fogo baixo, adicione 50 gramas de creme de leite fresco. Quando começar a ferver, adicione 38 gramas de cacau em pó e misture até formar uma pasta. Apague o fogo e reserve.
- Na batedeira, com o batedor raquete, acrescente 250 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada (20/22 graus Célsius), 1 fava de baunilha e bata até ficar homogêneo.
- Junte a pasta de creme de leite fresco com cacau e continue batendo. Aos poucos, vá adicionando as gemas enquanto bate até ficar uma emulsão homogênea.
- Desligue a batedeira e reserve a emulsão.
Segunda massa
- Na batedeira, coloque a primeira massa, 150 gramas de farinha de panetone e bata em velocidade lenta até formar uma massa lisa.
- Acrescente o açúcar em 2 partes, 19 gramas de mel, 10 gramas de sal, incorpore em 3 partes a emulsão reservada acima, começando pela velocidade baixa e finalizando na velocidade alta.
- Junte 325 gramas de chocolate ao leite em gotas, 325 gramas de chocolate amargo 70% em gotas e bata lentamente até incorporar o chocolate na massa.
- Desligue a batedeira, transfira a massa para uma tigela bem grande untada e deixe descansar por 1 hora a 27 graus Célsius.
- Depois desse tempo, divida a massa em porções de 500 gramas, boleie e coloque na forminha de papel para panetone.
- Deixe descansar até a massa chegar ao topo da forma de papel.
- Coloque a cobertura de amêndoas em cada panetone e leve ao forno preaquecido a 165 graus Célsius por 32 minutos (até a temperatura interna alcançar 94 graus).
- Retire o panetone do forno, vire de cabeça pra baixo e deixar esfriar até o miolo chegar à temperatura ambiente.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA