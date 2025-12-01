Panetone com cobertura de amêndoas e cacau é a receita da Ana Maria Braga de hoje (01/12)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou como fazer o premiado panetone com cobertura de amêndoas e cacau, receita essa que foi produzida pelos confeiteiros Bruno Malheiros e Nilson Diniz, que fizeram parte da equipe brasileira que conquistou a medalha de prata no concurso Panettone World Championship 2025, realizado em Milão, Itália. Veja como fazer:

Ingredientes do panetone com cobertura de amêndoas e cacau da Ana Maria Braga

Cobertura de amêndoas e cacau

188 gramas de clara de ovos

182 gramas de farinha de amêndoas

68 gramas de amido de milho

13 gramas de cacau

Primeira massa

163 gramas de açúcar

250 mililitros de água

500 gramas de farinha de panetone

175 gramas de fermento natural ou levain ou massa madre

163 gramas de gema

188 gramas de manteiga sem sal

Emulsão

50 gramas de creme de leite fresco 35%

38 gramas de cacau em pó

250 gramas de manteiga sem sal em ponto em pomada

1 fava de baunilha

150 gramas de gema

Segunda massa

1438 gramas de massa , a primeira massa preparada

150 gramas de farinha para panetone

163 gramas de açúcar

19 gramas de mel

10 gramas de sal

325 gramas de chocolate em gotas

325 gramas de chocolate amargo 70% em gotas

Modo de preparo do panetone com cobertura de amêndoas e cacau da Ana Maria Braga

Cobertura de amêndoas e cacau

Em uma tigela coloque 500 gramas de açúcar, 188 gramas de claras de ovos, 182 gramas de farinha de amêndoas, 68 gramas de amido de milho, 13 gramas de cacau e misture bem. Transfira para um saco de confeitar e reserve.

Primeira massa

Em uma tigela, coloque 163 gramas de açúcar refinado, 250 ml de água e misture até dissolver. Reserve.

Na batedeira, coloque 500 gramas de farinha para panetone, o açúcar dissolvido com água, 175 gramas de massa madre e comece a bater em velocidade baixa por 12 minutos ou até formar uma massa estruturada.

Adicione as gemas em 2 partes, a manteiga também em 2 partes e bata por 25 minutos.

Desligue a batedeira. O ideal é que a massa esteja com temperatura final de 26/27 graus Célsius.

Deixe fermentar por 12 h a 26/27 graus Célsius ou até que a massa triplique de tamanho. Reserve em pote com tampa.

Emulsão

Em uma panela em fogo baixo, adicione 50 gramas de creme de leite fresco. Quando começar a ferver, adicione 38 gramas de cacau em pó e misture até formar uma pasta. Apague o fogo e reserve.

Na batedeira, com o batedor raquete, acrescente 250 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada (20/22 graus Célsius), 1 fava de baunilha e bata até ficar homogêneo.

Junte a pasta de creme de leite fresco com cacau e continue batendo. Aos poucos, vá adicionando as gemas enquanto bate até ficar uma emulsão homogênea.

Desligue a batedeira e reserve a emulsão.

Segunda massa

Na batedeira, coloque a primeira massa, 150 gramas de farinha de panetone e bata em velocidade lenta até formar uma massa lisa.

Acrescente o açúcar em 2 partes, 19 gramas de mel, 10 gramas de sal, incorpore em 3 partes a emulsão reservada acima, começando pela velocidade baixa e finalizando na velocidade alta.

Junte 325 gramas de chocolate ao leite em gotas, 325 gramas de chocolate amargo 70% em gotas e bata lentamente até incorporar o chocolate na massa.

Desligue a batedeira, transfira a massa para uma tigela bem grande untada e deixe descansar por 1 hora a 27 graus Célsius.

Depois desse tempo, divida a massa em porções de 500 gramas, boleie e coloque na forminha de papel para panetone.

Deixe descansar até a massa chegar ao topo da forma de papel.

Coloque a cobertura de amêndoas em cada panetone e leve ao forno preaquecido a 165 graus Célsius por 32 minutos (até a temperatura interna alcançar 94 graus).

Retire o panetone do forno, vire de cabeça pra baixo e deixar esfriar até o miolo chegar à temperatura ambiente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)