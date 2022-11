Bacupari: o que é, benefícios e como comer

Bacupari é uma fruta nativa da região amazônica, mas pode ser encontrada no estado do Rio Grande do Sul e no Cerrado. Com nome científico de Rheedia gardneriana, a árvore pode atingir cerca de 20 metros de altura e ser utilizada para o reflorestamento em áreas degradadas.

O nome da fruta “bacuripari” é de origem tupi e significa “fruta da cerca”. Estudos apontam que é referência aos ramos ascendentes que crescem em sentido horizontal. Além disso, o nome pode estar relacionado ao hábito indígena de cercar as roças com cultivos desta fruta. Confira:

O nome da fruta “bacuripari” é de origem tupi e significa “fruta da cerca” (Foto / portal Lider Agronomia)

Essa fruta também é conhecida por vários nomes, como: bacuri-mirim, bacoparé, bacopari-miúdo, bacuri-miúdo, escropari e limãozinho. Com polpa adocicada, pode ser encontrada entre os meses de dezembro e abril em feiras e mercados populares.

Quais os benefícios do Bacupari?

O Bacupari contém cerca de 46 calorias em uma porção de 100g. Com potencial anticancerígeno, essa fruta também é uma fonte de Vitamina C e facilita e acelera a cicatrização da pele. Confira mais benefícios:

Anti-inflamatória: é capaz de reduzir inflamações e é cicatrizante. Por isso, auxilia no controle da hipertensão, obesidade e diabetes;

é capaz de reduzir inflamações e é cicatrizante. Por isso, auxilia no controle da hipertensão, obesidade e diabetes; Imunidade: com grande quantidade de antioxidantes, fortalece o sistema imune e ajuda a combater diversas doenças infecciosas;

com grande quantidade de antioxidantes, fortalece o sistema imune e ajuda a combater diversas doenças infecciosas; Fonte de Vitamina C, esse nutriente é saudável e pode atuar como antioxidante , prevenindo o surgimento de algumas doenças, como resfriados e possíveis cânceres;

, prevenindo o surgimento de algumas doenças, como resfriados e possíveis cânceres; Emagrecimento: com propriedades diuréticas, o consumo do Bacupari ajuda na remoção de fluidos corporais através da urina e estimula os rins a liberar substâncias que ajudam no processo de emagrecimento;

com propriedades diuréticas, o consumo do Bacupari ajuda na remoção de fluidos corporais através da urina e estimula os rins a liberar substâncias que ajudam no processo de emagrecimento; Combate o envelhecimento: capaz de reduzir a ação danosa dos radicais livres que aceleram o desgaste celular no corpo todo.

Como consumir Bacupari?

Com polpa adocicada, o principal consumo é in natura e bastante utilizado na produção de sobremesas, como geleias, mousses, tortas e sucos. Por isso, se você está procurando uma receita para preparar com esse fruto, confira abaixo uma dica que a Redação Integrada de O Liberal escolheu:

Pavê de Bacupari

Pavê de Bacupari (Foto ilustrativa / UOL)

INGREDIENTES

2 copos (americano) de polpa de bacupari maduro, sem a casca

1 lata de leite condensado

1 copo de iogurte natural

1 caixa de creme de leite sem soro

leite

biscoito champanhe

MODO DE PREPARO

Bata no liquidificador a polpa, leite condensado, iogurte e o creme de leite; Vá adicionando leite, de forma que a massa não fique dura; Numa vasilha própria, faça uma camada de biscoitos levemente embebidos no leite; Cubra os biscoitos com uma camada do recheio; Vá alternando as camadas de modo que a última seja coberta com o recheio; com informações do portal Tudo Gostoso.

Caipirinha de Bacupari, limão, gengibre e mel

Caipirinha de Bacupari, limão, gengibre e mel (Foto / come-se.blogspot.com)

INGREDIENTES

1/2 limão siciliano

5 bacuparis

1 pedaço de gengibre picado a gosto em pedaços

3 colheres de sopa de mel

50 ml de vodka

Gelo a gosto

MODO DE PREPARO

Corte a metade do limão e bacuparis em 4 pedaços e retire as partes brancas; Transfira para uma coqueteleira, adicione o mel e o gengibre; Macere e misture os ingredientes; Acrescente a vodka, pedras de gelo, feche e bata; Despeje em um copo e enfeite com limão; Sirva em seguida. Com informações do portal Receiteria.

