Castanha do Pará: o que é, benefícios e como comer

A Castanha do Pará, com nome científico de Bertholletia excelsa, é uma fruta típica do norte do Brasil e oriunda de uma árvore de grande porte da Floresta Amazônica, a Castanheira. Medindo entre 30 e 50 metros de altura, esta árvore é longeva, chegando a viver cerca de 1 mil a 1.600 anos.

Popular em feiras, a Castanha do Pará é uma fruta com alto teor calórico e consumida preferencialmente na forma in natura, mas também pode ser encontrada em diversas receitas gastronômicas e na indústria de cosméticos.

Castanheira

Devido aos crescentes desmatamentos na Amazônia, a Castanha do Pará está incluída na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais como fruta vulnerável.

Quais os benefícios da Castanha do Pará?

A fruta é oleaginosa e contém cerca de 656 calorias em uma porção de 100g. Apesar de ser uma grande fonte nutritiva, não é recomendável consumir mais de 10 gramas por dia, equivalente a cerca de duas castanhas. Rica em Selênio, um mineral com potencial antioxidante, este fruto tem inúmeros benefícios. Confira:

Reduz o colesterol: as fibras presentes na Castanha do Pará ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL (o colesterol “ruim”), prevenindo diabetes e doenças cardiovasculares;

as fibras presentes na Castanha do Pará ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL (o colesterol “ruim”), prevenindo diabetes e doenças cardiovasculares; Aumenta a imunidade: graças às vitaminas e antioxidantes contidos na composição, também pode ajudar no alívio de inflamações e até a prevenir o envelhecimento precoce da pele.

graças às vitaminas e antioxidantes contidos na composição, também pode ajudar no alívio de inflamações e até a prevenir o envelhecimento precoce da pele. Saúde dos olhos, pele e cabelos: com alta quantidade de vitamina A, vitaminas do complexo B e compostos antioxidantes, a fruta pode ajudar na qualidade de partes essenciais do corpo humano;

com alta quantidade de vitamina A, vitaminas do complexo B e compostos antioxidantes, a fruta pode ajudar na qualidade de partes essenciais do corpo humano; Fonte de energia: possui carboidratos que são essenciais para fornecer energia ao corpo;

possui carboidratos que são essenciais para fornecer energia ao corpo; Câncer: a Castanha do Pará tem propriedades anticancerígenas. Possui vitamina E e flavonoides, substâncias que podem restringir o crescimento de tumores e o surgimento de radicais livres nocivos;

a Castanha do Pará tem propriedades anticancerígenas. Possui vitamina E e flavonoides, substâncias que podem restringir o crescimento de tumores e o surgimento de radicais livres nocivos; Tireóide: contém selênio e o zinco, componentes que ajudam a regular o metabolismo da tireoide, auxiliando na produção e absorção de minerais.

Como consumir a Castanha do Pará?

Os frutos da castanheira são encontrados durante o ano inteiro, principalmente em janeiro e fevereiro, época de safra. A forma mais popular do consumo é in natura, mas também é possível saborear as castanhas na forma torrada, em doces, sorvetes e como acompanhamento em pratos salgados.

Castanha do Pará sendo comercializada no mercado Ver-o-Peso

Se você está procurando uma receita para preparar com esse fruto, confira abaixo uma dica que a Redação Integrada de O Liberal escolheu:

Biscoito de Castanha do Pará

INGREDIENTES

100 gramas de castanha do Pará

1 xícara de farinha de trigo (140 gramas)

½ xícara de amido de milho (maizena)

½ xícara de açúcar (80 gramas)

100 gramas de manteiga em temperatura ambiente

1 pitada de sal

Biscoito de castanha do pará

MODO DE PREPARO

Triture as Castanhas do Pará até ficar em pedacinhos; Bata a manteiga com o açúcar até obter uma mistura cremosa e com grãos de açúcar dissolvidos; Adicione a castanha picada e misture; Em seguida, pouco a pouco, adicione o sal, o amido de milho e o trigo peneirados; Quando a massa ficar consistente, continue misturando com as mãos e amassando para incorporar bem; Reserve na geladeira por 30 minutos; Depois desse tempo, polvilhe a farinha de trigo em uma bancada ou em uma tábua de cozinha grande e abra a massa do biscoito de castanha com a ajuda do rolo de massa; Corte discos usando um cortador de biscoito, um copo ou uma tigela; Coloque a massa de biscoito na forma untada com manteiga e leve ao forno para assar nos 180ºC por 20-30 minutos ou até dourar; Retire, deixe esfriar e sirva em seguida. Com informações do portal Tudo Receitas.

