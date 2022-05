Castanha do Pará: biblioteca virtual reúne rico acervo sobre a espécie da Amazônia

A castanha do Pará, ou castanha-da-amazônia, tem agora um espaço totalmente dedicado a ela. Toda a informação sobre castanha pode ser encontrada em um só lugar: a Biblioteca Virtual do OCA - o Observatório Castanha-da-Amazônia. Trata-se do maior repositório especializado em castanha-da-amazônia do mundo. O ambiente abriga desde receitas e músicas até vídeos, guias de boas práticas, arte e cultura; da biologia à tecnologia, da saúde à economia.

A Biblioteca Virtual do OCA conta atualmente com 1.245 itens em diversos formatos e tipos, com materiais em 9 idiomas, datados de 1808 até hoje. A plataforma foi pensada para ser um ambiente de referência para pesquisas, consultas e descobertas sobre a castanha-da-amazônia. O espaço pode ser acessado em observatoriodacastanha.org.br/biblioteca.

O acervo conta com uma variedade grande de tipos de documento, se propondo a atender necessidades de diversos agentes, desde o extrativista até o consumidor. Raquel Rodrigues dos Santos, pesquisadora responsável pelo levantamento de materiais e organização da Biblioteca, pontua que a plataforma inova ao reunir em um só lugar a enorme diversidade de materiais já produzidos sobre castanha, que sempre estiveram dispersos.

"Quem trabalha com castanha, do extrativista ao consumidor, passando por pesquisadores e pesquisadoras, não tinha, até o momento, um local público e aberto onde buscar essa diversidade de materiais de uma maneira direcionada e com facilidade", explica.

Castanha-sa-Amazônia ganha biblioteca virtual (Adriano Gambarini/OPAN)

Com um levantamento realizado em mais de 30 bancos de dados e repositórios, ou recolhido diretamente com pesquisadores e instituições parceiras do OCA, cerca de metade dos documentos levantados é composta de artigos científicos, mas em um movimento inédito a biblioteca conta também com muitos materiais da chamada literatura cinza, publicações não convencionais e não comerciais, semipublicadas e difíceis de encontrar em canais tradicionais de distribuição.

Para atender ao público estrangeiro, a busca da Biblioteca funciona também com busca por palavras-chave em inglês e espanhol, além de materiais curiosos como vídeos em russo e coreano, desenhos e manuscritos dos séculos XVIII e XIX, além de produções na língua WaiWai.

"Para nós que ajudamos na organização da biblioteca foi um processo super prazeroso, repleto de descobertas interessantes, justamente por essa riqueza de expressões. A gente acredita que essa compilação, além de ajudar as pessoas que precisam dessas diversas informações, vai ajudar a mostrar para o mundo o valor que a castanha tem", afirma Raquel.

A Biblioteca do OCA é fruto de pesquisa e sistematização de Raquel Rodrigues dos Santos e Maria Luíza Camargo. O sistema da plataforma é de autoria da Terra Krya.