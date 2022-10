Biribá: o que é, benefícios e como comer

O Biribá, com nome científico de Annona mucosa, é uma fruta predominante em vários estados do Brasil, principalmente na Região Amazônica e da Mata Atlântica. Com um sabor adocicado, essa fruta é consumida em diversas formas e uma fonte de nutrientes para o corpo humano.

A árvore Biribazeiro pode medir entre 4 e 18 metros de altura, com um tronco entre 40 a 60 cm de diâmetro. A madeira é matéria prima na fabricação do instrumento Berimbau, usado nas danças de Capoeira, praticada em diversos locais do país. Confira:

Berimbau, usado nas danças de Capoeira. (Foto / Consoler creative257 / Pexels)

Já os frutos, podem chegar até 2kg e servir de alimentos para inúmeros animais devido ao sabor doce e a polpa abundante. A árvore do Biribá floresce durante o ano todo, mas frutifica em dois períodos: setembro e depois nos meses entre março a maio.

VEJA MAIS

Quais os benefícios do Biribá?

O Biribá contém cerca de 74 calorias em uma porção de 100g. A fruta tem diversos nutrientes, como vitaminas, cálcio, ferro e propriedades antioxidantes. Confira os outros benefícios:

Sistema Imunológico: fonte de Vitamina C, esse nutriente é saudável e pode atuar como antioxidante, prevenindo o surgimento de algumas doenças, como resfriados e possíveis cânceres;

fonte de Vitamina C, esse nutriente é saudável e pode atuar como antioxidante, prevenindo o surgimento de algumas doenças, como resfriados e possíveis cânceres; Estômago e intestino: essa fruta possui bastante fibras e pode auxiliar no bom funcionamento do sistema digestivo, evitando diarréias e constipação;

essa fruta possui bastante fibras e pode auxiliar no bom funcionamento do sistema digestivo, evitando diarréias e constipação; Combate o envelhecimento: capaz de reduzir a ação danosa dos radicais livres que aceleram o desgaste celular no corpo todo;

capaz de reduzir a ação danosa dos radicais livres que aceleram o desgaste celular no corpo todo; Mente: fonte de vitaminas B, como B6 e B3, que são importantes para o desenvolvimento cerebral;

fonte de vitaminas B, como B6 e B3, que são importantes para o desenvolvimento cerebral; Anemia: é uma fonte de ferro, essencial na prevenção e tratamento contra anemia;

é uma fonte de ferro, essencial na prevenção e tratamento contra anemia; Aumenta a imunidade: graças às vitaminas e antioxidantes contidos na composição, também pode ajudar no alívio de inflamações e até a prevenir o envelhecimento precoce da pele;

graças às vitaminas e antioxidantes contidos na composição, também pode ajudar no alívio de inflamações e até a prevenir o envelhecimento precoce da pele; Emagrecimento: com propriedades diuréticas e a grande quantidade de polpa, o consumo do Biribá ajuda na remoção de fluidos corporais através da urina e estimula os rins a liberar substâncias que ajudam no processo de emagrecimento.

VEJA MAIS

Como consumir o Biribá?

A forma mais popular de consumir o Biribá é in natura, mas o sabor doce da polpa pode ser utilizado na produção de sobremesas, sucos, sorvete, biscoitos e até em recheio de bolos. Por isso, se você está procurando uma receita para preparar com esse fruto, confira abaixo uma dica que a Redação Integrada de O Liberal escolheu:

Creme de Biribá

Creme de Biribá (Imagem ilustrativa / guiadacozinha.com.br)

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite, sem o soro

1 pacote de biscoito champanhe

1/2kg de polpa de biribá

MODO DE PREPARO

Coloque a polpa do Biribá no copo do liquidificador, acrescente o leite condensado e o creme de leite. Bata tudo; Forre o fundo da travessa com biscoito champanhe e os cubra com o creme; Alterne uma camada de biscoito com uma camada de creme, até que a travessa fique cheia;Leve ao congelador por meia hora; Sirva em seguida. Com informações do portal Receitas.

Suco de Biribá

Suco de Biribá (Reprodução)

INGREDIENTES

200 g de polpa de Biribá

4 colheres (sopa) de leite condensado

2 pedras de gelo picado

2 xícaras de água

MODO DE PREPARO

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem; Despeje em copos e sirva em seguida.

VEJA MAIS FRUTAS DA AMAZÔNIA

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)