Peito de frango com capim-cidreira, é a receita da Ana Maria Braga de hoje (28/10)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer peito de frango com capim-cidreira; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Peito de frango com capim-cidreira, é a receita da Ana Maria Braga de hoje (28/10) (Foto: Daniela Meira/Globo)

Já pensou em misturar frango com capim-cidreira? A receita da Ana Maria Braga no Mais Você de hoje, mostra que isso é possível. Você pode servi-lo com arroz, salada, legumes e outros acompanhamentos que preferir. Saiba mais como fazer:
 

Ingredientes do Peito de frango com capim-cidreira da Ana Maria Braga

  • 20 mililitros de água ou use 1 + 1/3 xícara de chá
  • 40 gramas de capim-cidreira ou use 1 + ½ xícara de chá
  • 500 gramas de peito de frango sem osso dividido ao meio
  • sal a gosto
  • pimenta-do-reino a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite ou 30 mililitros
  • 2 colheres de sopa de alho picado ou 30 gramas
  • Meia colher de sopa de pimenta dedo-de-moça picada sem sementes
  • 2 colheres de sopa de caldo de gengibre ralado e espremido ou 30 mililitros
  • Três quartos de xícara de leite de coco ou use 180 gramas

Modo de preparo Peito de frango com capim-cidreira da Ana Maria Braga
 

  • Num liquidificador coloque 320 mililitros de água, 40 gramas de capim-cidreira e bata por 2 minutos. Desligue o liquidificador, peneire e reserve o líquido coado do capim-cidreira.
  • Tempere 500 gramas de peito de frango com sal e pimenta-do-reino moída a gosto e reserve por 20 minutos.
  • Depois desse tempo, coloque o frango temperado em uma panela aquecida em fogo alto com 2 colheres de sopa de azeite e sele por 2 minutos de cada lado.
  • Desligue o fogo e reserve o frango selado em um prato.
  • Na mesma panela onde selou o frango, coloque 2 colheres de sopa de alho picado, meia colher de sopa de pimenta dedo-de-moça picada, sem sementes, e refogue imediatamente para não queimar.
  • Junte 2 colheres de sopa de caldo de gengibre ralado e espremido, três quartos xícara (chá) de leite de coco, o líquido de capim cidreira (reservado acima) e misture.
  • Coloque o frango novamente na panela, deixe a panela com a tampa entreaberta e cozinhe por 15 minutos.
  • Apague o fogo e sirva com arroz branco e castanhas-do-pará picadas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)

