Peito de frango com capim-cidreira, é a receita da Ana Maria Braga de hoje (28/10)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer peito de frango com capim-cidreira; confira o modo de preparo
Já pensou em misturar frango com capim-cidreira? A receita da Ana Maria Braga no Mais Você de hoje, mostra que isso é possível. Você pode servi-lo com arroz, salada, legumes e outros acompanhamentos que preferir. Saiba mais como fazer:
Ingredientes do Peito de frango com capim-cidreira da Ana Maria Braga
- 20 mililitros de água ou use 1 + 1/3 xícara de chá
- 40 gramas de capim-cidreira ou use 1 + ½ xícara de chá
- 500 gramas de peito de frango sem osso dividido ao meio
- sal a gosto
- pimenta-do-reino a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite ou 30 mililitros
- 2 colheres de sopa de alho picado ou 30 gramas
- Meia colher de sopa de pimenta dedo-de-moça picada sem sementes
- 2 colheres de sopa de caldo de gengibre ralado e espremido ou 30 mililitros
- Três quartos de xícara de leite de coco ou use 180 gramas
Modo de preparo Peito de frango com capim-cidreira da Ana Maria Braga
- Num liquidificador coloque 320 mililitros de água, 40 gramas de capim-cidreira e bata por 2 minutos. Desligue o liquidificador, peneire e reserve o líquido coado do capim-cidreira.
- Tempere 500 gramas de peito de frango com sal e pimenta-do-reino moída a gosto e reserve por 20 minutos.
- Depois desse tempo, coloque o frango temperado em uma panela aquecida em fogo alto com 2 colheres de sopa de azeite e sele por 2 minutos de cada lado.
- Desligue o fogo e reserve o frango selado em um prato.
- Na mesma panela onde selou o frango, coloque 2 colheres de sopa de alho picado, meia colher de sopa de pimenta dedo-de-moça picada, sem sementes, e refogue imediatamente para não queimar.
- Junte 2 colheres de sopa de caldo de gengibre ralado e espremido, três quartos xícara (chá) de leite de coco, o líquido de capim cidreira (reservado acima) e misture.
- Coloque o frango novamente na panela, deixe a panela com a tampa entreaberta e cozinhe por 15 minutos.
- Apague o fogo e sirva com arroz branco e castanhas-do-pará picadas.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)
