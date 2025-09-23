Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Receita chevron right

Brownie com beijinho é a receita da Ana Maria Braga de hoje (23/09)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Brownie com beijinho ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Brownie com beijinho é a receita de hoje do Mais Você (23/09) (Foto: Daniela Meira/Globo)

Feito com base de chocolate meio amargo, a sobremesa preparada por Ana Maria Braga no Mais Você é fácil de fazer e também leva leite condensado, coco ralado e essência de baunilha entre os ingredientes.Saiba mais como fazer:

Ingredientes do Brownie com beijinho  da Ana Maria Braga

Brownie

  • Meia lata ou 195 gramas de leite condensado
  • Uma xícara e meia de chá ou 50 gramas de coco ralado
  • 1 gema
  • Uma xícara e meia de chá ou 300 gramas de açúcar
  • 4 ovos
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 2 xícaras de chá de chocolate meio amargo picado
  • Três quartos de xícara de chá e 1 colher sopa ou 170 gramas de manteiga
  • Três quartos de xícara de chá ou 135 gramas de farinha de trigo

Ganache de chocolate branco

  • 200 gramas de chocolate branco picado
  • 200 gramas de creme de leite

Modo de preparo do Brownie com beijinho da Ana Maria Braga

Brownie

  • Numa tigela, misture meia lata de leite condensado, meia xícara de chá de coco ralado e 1 gema até formar um creme de coco. Reserve.
  • Em outra tigela coloque 1 xícara e meia de chá de açúcar, 4 ovos, 1 colher de chá essência de baunilha, misture bem e reserve.
  • Em banho-maria, coloque 2 xícaras de chá de chocolate meio amargo picado, três quartos de xícara de chá e mais 1 colher de sopa de manteiga e mexa até derreter tudo. Apague o fogo, transfira o chocolate derretido para a tigela com a mistura de açúcar, adicione três quartos xícara de chá de farinha de trigo e misture bem até formar uma massa homogênea.
  • Despeje a massa numa forma retangular de 33 centímetros de comprimento X 21 centímetros largura X 5 centímetros de altura, untada e polvilhada com chocolate em pó.
  • Sobre a massa espalhe o creme de coco misturando ligeiramente a massa com o creme. Leve para assar em forno preaquecido a 180 graus por 30 minutos. Deixe esfriar, corte em quadrados e sirva com a ganache de chocolate branco e coco ralado.

Ganache de chocolate branco

  • Numa panela em banho-maria derreta totalmente 1e um quarto de xícara de chá de chocolate branco picado.
  • Acrescente 200 gramas de creme de leite e misture bem. Sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

