Pudim de doce de leite com cardamomo, é a receita da Ana Maria Braga de hoje (30/10)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer pudim de doce de leite com cardamomo; confira o modo de preparo
A receita da Ana Maria Braga no Mais Você de hoje ensinou como fazer um saboroso pudim de doce de leite com cardamomo - especiaria deixa o gostinho da sobremesa bem marcante. Saiba mais como fazer:
Ingredientes do Pudim de doce de leite com cardamomo da Ana Maria Braga
Calda
- Meia xícara de açúcar ou use 100 gramas
- Um quarto xícara de água quente ou use 60 mililitros
Pudim de doce de leite com cardamomo
- 1 lata de leite condensado ou use 395 gramas
- 1 colher de chá de semente de cardamomo moída
- 4 gemas
- 400 mililitros de leite
VEJA MAIS
Modo de preparo do Pudim de doce de leite com cardamomo da Ana Maria Braga
Calda
- Numa panela, coloque meia xícara de chá de açúcar, leve para o fogo alto até formar um caramelo, mexendo delicadamente para não queimar. São mais ou menos 5 minutos.
- Despeje um quarto de xícara de chá de água quente e misture até dissolver o caramelo. São mais ou menos 3 minutos.
- Apague o fogo transfira a calda para uma forma de bolo inglês (24 cm x 10 cm x 7 cm de altura), espalhe no fundo e laterais. Reserve enquanto esfria.
Pudim de doce de leite com cardamomo
- Numa panela de pressão coloque 1 lata fechada de leite condensado, cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo médio por 1 hora e 20 minutos após pegar pressão.
- Retire a pressão, abra a panela, retire a lata com cuidado e deixe esfriar completamente antes de abrir.
- Assim que esfriar, abra a lata e transfira o doce de leite para uma tigela com a ajuda de uma espátula de silicone.
- Misture bem com um batedor de arame, adicione 1 colher de chá de sementes de cardamomo moída, 4 gemas, 400 mililitros de leite e misture novamente até que fique uma massa homogênea.
- Despeje na forma reservada com a calda, coloque em banho-maria quente, leve ao forno preaquecido a 150 graus Célsius por 45 minutos.
- Depois deste tempo, retire do forno e deixe amornar fora da geladeira.
- Depois de frio, solte as laterais com uma faquinha, desenforme em um prato de servir.
- Coloque o pudim na geladeira, deixe gelar e sirva.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA