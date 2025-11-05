Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Receita chevron right

Tulipinha de frango temperada é a receita da Ana Maria Braga de hoje (05/11)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer tulipinha de frango temperada confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Tulipa crocante na air fryer é a receita da Ana Maria Braga de hoje (05/11) (Daniela Meira/Globo)

Que tal variar no preparo e no sabor do frango?  A receita da Ana Maria Braga no Mais Você de hoje ensinou como  uma receita que tem feito sucesso nas redes sociais e que você pode servir como petisco. É a tulipinha de frango temperada na air fryer..Saiba mais como fazer:

Ingredientes da Tulipinha de frango temperada  da Ana Maria Braga

  • 13 tulipas de frango
  • 2 colheres de sopa de páprica defumada
  • 4 colheres de sopa de tempero chimichurri sem pimenta
  • colher de chá de pimenta-do-reino
  • 2 colheres de sopa de molho inglês
  • sal a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo da Tulipinha de frango temperada da Ana Maria Braga

  • Em uma tigela coloque 13 tulipinhas de frango, 2 colheres (sopa) de páprica defumada, 4 colheres (sopa) de chimichurri sem pimenta, 2 colheres (chá) de pimenta-do-reino moída, 2 colheres (sopa) de molho inglês, sal a gosto, 2 colheres (sopa) de azeite e misture. Deixe marinando por +/- 1 hora na geladeira.
  • Retire da geladeira e leve a airfryer preaquecida a 180 graus Célsius por 20 minutos.
  • Retire da airfryer e sirva com molho da sua preferência.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)

