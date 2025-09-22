Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Receita chevron right

Frango no espeto, é a receita da Ana Maria Braga de hoje (22/09)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer frango no espeto ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Frango no espeto, é a receita da Ana Maria Braga de hoje (22/09) (Foto: Dani Meira/Globo)

A receita de kebab de frango no espeto, de Ana Maria Braga, leva pimenta-da-jamaica, páprica picante e molho de laranja. Experimente no seu almoço ou jantar. Saiba mais como fazer:

Ingredientes do Frango no espeto da Ana Maria Braga

  • 600 gramas de filé de coxa com sobrecoxa cortada em cubos médios
  • Meia colher de chá de pimenta-da-jamaica
  • 1 colher de chá de orégano
  • 1 colher de chá de páprica picante
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • Raspas de 1 laranja
  • Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo do Frango no espeto da Ana Maria Braga

  • Numa tigela, coloque 600 gramas de filé de coxa com sobrecoxa cortada em cubos pequenos, tempere com meia colher de chá pimenta-da-jamaica, 1 colher de chá de orégano, 1 colher de chá de páprica picante, 2 colheres de sopa de azeite, 1 dente de alho picado, raspas de 1 laranja, sal e salsinha picada a gosto e deixe marinando por 24 horas.
  • Espete os cubos de frango em 3 palitos de churrasco apertando bem um cubo no outro.
  • Coloque os espetos de frango em uma grade, em cima de uma assadeira com água, sem encostar nos espetos e leve ao forno preaquecido a 220 graus Celsius por 35 minutos.
  • Retire do forno, sirva com o molho de laranja e coalhada seca.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)

