Frango no espeto, é a receita da Ana Maria Braga de hoje (22/09)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer frango no espeto ; confira o modo de preparo
A receita de kebab de frango no espeto, de Ana Maria Braga, leva pimenta-da-jamaica, páprica picante e molho de laranja. Experimente no seu almoço ou jantar. Saiba mais como fazer:
Ingredientes do Frango no espeto da Ana Maria Braga
- 600 gramas de filé de coxa com sobrecoxa cortada em cubos médios
- Meia colher de chá de pimenta-da-jamaica
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de chá de páprica picante
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- Raspas de 1 laranja
- Sal e salsinha picada a gosto
Modo de preparo do Frango no espeto da Ana Maria Braga
- Numa tigela, coloque 600 gramas de filé de coxa com sobrecoxa cortada em cubos pequenos, tempere com meia colher de chá pimenta-da-jamaica, 1 colher de chá de orégano, 1 colher de chá de páprica picante, 2 colheres de sopa de azeite, 1 dente de alho picado, raspas de 1 laranja, sal e salsinha picada a gosto e deixe marinando por 24 horas.
- Espete os cubos de frango em 3 palitos de churrasco apertando bem um cubo no outro.
- Coloque os espetos de frango em uma grade, em cima de uma assadeira com água, sem encostar nos espetos e leve ao forno preaquecido a 220 graus Celsius por 35 minutos.
- Retire do forno, sirva com o molho de laranja e coalhada seca.
