Medalhão de alcatra recheado é a receita da Ana Maria Braga de hoje (11/11)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer medalhão de alcatra recheado; confira o modo de preparo
A receita da Ana Maria Braga no Mais Você de hoje ensinou como fazer medalhão de alcatra recheado, prato ideal para quem gosta de praticidade, receitas com poucos ingredientes e fácil preparo, com tempo médio de 15 minutos.Saiba mais como fazer:
Ingredientes do Medalhão de alcatra recheado da Ana Maria Braga
- 600 gramas de alcatra em bifes finos (6 bifes)
- sal a gosto
- pimenta-do-reino a gosto
- 18 rodelas de tomate cortadas finamente e temperadas com sal e pimenta-do-reino
- 250 gramas de queijo muçarela ralado no ralo grosso
- folha de manjericão a gosto
- 50 gramas de manteiga
- 5 folhas de sálvia
- 2 ramos de tomilho
- 2 dentes de alho com casca e amassados
Modo de Preparo Medalhão de alcatra recheado da Ana Maria Braga
- Em uma superfície lisa, entre dois sacos plásticos, coloque 1 bife de alcatra. Com a ajuda de um batedor de carnes, vá batendo até o bife ficar com aproximadamente 20 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura.
- Retire os plásticos e tempere o bife com sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Repita o processo com os outros bifes.
- Corte cada bife batido em 3 tiras, no sentido do comprimento, com aproximadamente 5 centímetros de largura cada tira.
- Em uma superfície lisa, coloque 1 tira de bife em cima de outra tira de bife, formando uma cruz, coloque 1 rodela fina de tomate no centro (temperada com sal e pimenta-do-reino moída a gosto), 25 gramas de queijo muçarela ralado grosso, folhas de manjericão e outra rodela de tomate.
- Feche, puxando as pontas de cada tira para o centro, formando um pacotinho e reserve. Faça o mesmo processo com os outros bifes.
- Em uma frigideira aquecida em fogo alto, coloque 50 gramas de manteiga, 5 folhas de sálvia, 2 ramos de tomilho, 2 dentes de alho com casca e amassados e frite os medalhões (2 de cada vez) por 2 minutos de cada lado.
- Sirva acompanhado de penne ou do acompanhamento de sua preferência.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
