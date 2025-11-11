Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Receita chevron right

Medalhão de alcatra recheado é a receita da Ana Maria Braga de hoje (11/11)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer medalhão de alcatra recheado; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Medalhão de alcatra recheado é a receita da Ana Maria Braga de hoje (11/11) (Foto: Daniela Meira/Globo)

 A receita da Ana Maria Braga no Mais Você de hoje ensinou como fazer medalhão de alcatra recheado, prato ideal para quem gosta de praticidade, receitas com poucos ingredientes e fácil preparo, com tempo médio de 15 minutos.Saiba mais como fazer:

Ingredientes do Medalhão de alcatra recheado da Ana Maria Braga

  • 600 gramas de alcatra em bifes finos (6 bifes)
  • sal a gosto
  • pimenta-do-reino a gosto
  • 18 rodelas de tomate cortadas finamente e temperadas com sal e pimenta-do-reino
  • 250 gramas de queijo muçarela ralado no ralo grosso
  • folha de manjericão a gosto
  • 50 gramas de manteiga
  • 5 folhas de sálvia
  • 2 ramos de tomilho
  • 2 dentes de alho com casca e amassados

Modo de Preparo Medalhão de alcatra recheado da Ana Maria Braga

  • Em uma superfície lisa, entre dois sacos plásticos, coloque 1 bife de alcatra. Com a ajuda de um batedor de carnes, vá batendo até o bife ficar com aproximadamente 20 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura.
  • Retire os plásticos e tempere o bife com sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Repita o processo com os outros bifes.
  • Corte cada bife batido em 3 tiras, no sentido do comprimento, com aproximadamente 5 centímetros de largura cada tira.
  • Em uma superfície lisa, coloque 1 tira de bife em cima de outra tira de bife, formando uma cruz, coloque 1 rodela fina de tomate no centro (temperada com sal e pimenta-do-reino moída a gosto), 25 gramas de queijo muçarela ralado grosso, folhas de manjericão e outra rodela de tomate.
  • Feche, puxando as pontas de cada tira para o centro, formando um pacotinho e reserve. Faça o mesmo processo com os outros bifes.
  • Em uma frigideira aquecida em fogo alto, coloque 50 gramas de manteiga, 5 folhas de sálvia, 2 ramos de tomilho, 2 dentes de alho com casca e amassados e frite os medalhões (2 de cada vez) por 2 minutos de cada lado.
  • Sirva acompanhado de penne ou do acompanhamento de sua preferência.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

