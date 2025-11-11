Medalhão de alcatra recheado é a receita da Ana Maria Braga de hoje (11/11)

A receita da Ana Maria Braga no Mais Você de hoje ensinou como fazer medalhão de alcatra recheado, prato ideal para quem gosta de praticidade, receitas com poucos ingredientes e fácil preparo, com tempo médio de 15 minutos.Saiba mais como fazer:

Ingredientes do Medalhão de alcatra recheado da Ana Maria Braga

600 gramas de alcatra em bifes finos (6 bifes)

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

18 rodelas de tomate cortadas finamente e temperadas com sal e pimenta-do-reino

250 gramas de queijo muçarela ralado no ralo grosso

folha de manjericão a gosto

50 gramas de manteiga

5 folhas de sálvia

2 ramos de tomilho

2 dentes de alho com casca e amassados

Modo de Preparo Medalhão de alcatra recheado da Ana Maria Braga

Em uma superfície lisa, entre dois sacos plásticos, coloque 1 bife de alcatra. Com a ajuda de um batedor de carnes, vá batendo até o bife ficar com aproximadamente 20 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura.

Retire os plásticos e tempere o bife com sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Repita o processo com os outros bifes.

Corte cada bife batido em 3 tiras, no sentido do comprimento, com aproximadamente 5 centímetros de largura cada tira.

Em uma superfície lisa, coloque 1 tira de bife em cima de outra tira de bife, formando uma cruz, coloque 1 rodela fina de tomate no centro (temperada com sal e pimenta-do-reino moída a gosto), 25 gramas de queijo muçarela ralado grosso, folhas de manjericão e outra rodela de tomate.

Feche, puxando as pontas de cada tira para o centro, formando um pacotinho e reserve. Faça o mesmo processo com os outros bifes.

Em uma frigideira aquecida em fogo alto, coloque 50 gramas de manteiga, 5 folhas de sálvia, 2 ramos de tomilho, 2 dentes de alho com casca e amassados e frite os medalhões (2 de cada vez) por 2 minutos de cada lado.

Sirva acompanhado de penne ou do acompanhamento de sua preferência.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)