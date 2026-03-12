Torta de cebola caramelizada com base de batata: aprenda a fazer a receita

Além de prática, a combinação da cebola caramelizada com o creme de queijos garante um sabor intenso e uma textura cremosa

Gabrielle Borges
fonte

Torta de cebola caramelizada com base de batata (Foto: Freepik)

A receita de torta de cebola caramelizada com base de batata tem conquistado a internet e já ultrapassou 12 milhões de visualizações nas redes sociais.

O destaque do preparo está na base diferente: em vez de massa tradicional, a torta é feita com batata cozida e amassada, o que a torna uma opção sem glúten. Confira a seguir os ingredientes e o passo a passo.

Ingredientes da Torta de cebola caramelizada com base de batata

BASE

  • Batata bolinha (1kg)
  • Azeite, sal, pimenta e noz-moscada

CEBOLA CARAMELIZADA

  • Cebola (4 grandes)
  • Manteiga/Azeite
  • Shoyu (1 col. chá) + Açúcar de coco ou outro (1 col. chá)

CREME

  • Cream Cheese (1 potinho 150g)
  • Creme de ricota (1 potinho 200g)
  • Cebolinha
  • Sal
  • Alho (1 dente)

 

Modo de preparo da Torta de cebola caramelizada com base de batata

  • Cozinhe a batata bolinha com casca até ficar macia. Transfira para um refratário e amasse com um copo até formar a base da torta, na espessura que preferir.
  • Pincele azeite e tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 20 min. ou até dourar.
  • Corte a cebola em meias-luas e refogue na manteiga até dourar e caramelizar, finalize com shoyu e açúcar e reserve. Misture o cream cheese com a ricota, tempere com cebolinha, sal e o alho ralado.
  • Monte a torta com o creme, a cebola e os queijos ralados por cima. Leve para o forno até gratinar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

