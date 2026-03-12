Torta de cebola caramelizada com base de batata: aprenda a fazer a receita
Além de prática, a combinação da cebola caramelizada com o creme de queijos garante um sabor intenso e uma textura cremosa
A receita de torta de cebola caramelizada com base de batata tem conquistado a internet e já ultrapassou 12 milhões de visualizações nas redes sociais.
O destaque do preparo está na base diferente: em vez de massa tradicional, a torta é feita com batata cozida e amassada, o que a torna uma opção sem glúten. Confira a seguir os ingredientes e o passo a passo.
Ingredientes da Torta de cebola caramelizada com base de batata
BASE
- Batata bolinha (1kg)
- Azeite, sal, pimenta e noz-moscada
CEBOLA CARAMELIZADA
- Cebola (4 grandes)
- Manteiga/Azeite
- Shoyu (1 col. chá) + Açúcar de coco ou outro (1 col. chá)
CREME
- Cream Cheese (1 potinho 150g)
- Creme de ricota (1 potinho 200g)
- Cebolinha
- Sal
- Alho (1 dente)
VEJA MAIS
Modo de preparo da Torta de cebola caramelizada com base de batata
- Cozinhe a batata bolinha com casca até ficar macia. Transfira para um refratário e amasse com um copo até formar a base da torta, na espessura que preferir.
- Pincele azeite e tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 20 min. ou até dourar.
- Corte a cebola em meias-luas e refogue na manteiga até dourar e caramelizar, finalize com shoyu e açúcar e reserve. Misture o cream cheese com a ricota, tempere com cebolinha, sal e o alho ralado.
- Monte a torta com o creme, a cebola e os queijos ralados por cima. Leve para o forno até gratinar.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA