Kibe frito recheado: aprenda a receita do salgado

O kibe é um dos pratos mais tradicionais da culinária árabe e ganhou espaço garantido na mesa do brasileiro. Com sabor marcante e textura equilibrada, nesta versão, ensinada em detalhes, o destaque vai para o kibe frito suculento, bem temperado e com recheio especial.

A seguir, confira como fazer kibe frito recheado, com técnica profissional e ingredientes que garantem maciez e muito sabor.

Ingredientes do Kibe frito recheado:

Para a massa:

500 g de carne magra (patinho) moída duas vezes, sem nervos

200 g de carne mais gorda (acém) moída uma vez

250 g de trigo para kibe hidratado com 200 ml de água

1 cebola cortada em quatro partes

Folhas de hortelã picadas a gosto

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sobremesa de canela

1 colher de sobremesa de hortelã desidratada

1 colher de sobremesa de pimenta-do-reino

Sal a gosto

Para o recheio:

1 cebola picada

Hortelã fresca picada a gosto

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

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Modo de preparo do Kibe frito recheado

O primeiro passo para um kibe caseiro perfeito está na base da massa. Em um processador, bata a cebola cortada em quatro partes junto com o trigo hidratado, a hortelã desidratada, a canela, a pimenta-do-reino e o sal. O objetivo é formar uma massa homogênea e bem aromática.

Em seguida, adicione a carne magra moída e amasse bem até obter uma mistura uniforme. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos para firmar a massa.

Enquanto isso, prepare o recheio. Em uma panela, aqueça a manteiga com o azeite e refogue a cebola picada até que ela fique macia. Acrescente a carne moída mais gordurosa, tempere com sal e pimenta e refogue mantendo a suculência.

Desligue o fogo e espere esfriar antes de adicionar a hortelã fresca picada. Reserve.

Como modelar e rechear o kibe

Com a massa já gelada, retire pequenas porções de aproximadamente 100 g e modele em formato de bolinhas. Abra cada uma delas, formando um espaço no centro para o recheio.

Caso a massa apresente rachaduras durante o processo, o ideal é adicionar um pouco de água gelada (cerca de 4 colheres de sopa) e sovar novamente até atingir o ponto ideal.

Coloque o recheio no centro e feche, moldando no formato tradicional de kibe ou no modelo de sua preferência.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)