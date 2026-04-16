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Bolinha de queijo crocante: aprenda a receita

As bolinhas de queijo são a escolha perfeita para quem adora uma boa combinação de sabor e crocância

Gabrielle Borges
fonte

Bolinha de queijo crocante (Foto: Freepik)

Se tem um petisco que conquista corações e paladares de qualquer pessoa, é a bolinha de queijo crocante. Além de simples de fazer, ela é perfeita para qualquer ocasião, seja para um lanche rápido ou até mesmo para ser servida em festas e encontros com amigos e família.

A combinação de queijo derretido com a crocância da camada externa é simplesmente irresistível. Confira o passo a passo a seguir.

Ingredientes da Bolinha de queijo crocante

Para a Massa:

  • 300g de queijo mussarela ralado
  • 3 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 ovo

Para Empanar:

  • 1 ovo
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 1 xícara de chá de farinha panko

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Modo de Preparo da Bolinha de queijo crocante

Prepare a Massa:

  • Em uma tigela, misture o queijo mussarela com o amido de milho.
  • Acrescente o ovo e mexa bem até que a mistura fique homogênea e com consistência de massa.
  • Se necessário, ajuste a quantidade de amido de milho para que a massa não fique muito pegajosa.

Modele as Bolinhas:

Com as mãos levemente untadas, modele pequenas bolinhas com a massa preparada, garantindo que todas fiquem com um tamanho uniforme.

Prepare o Empanado:

  • Em um prato, bata o ovo com uma pitada de sal e pimenta-do-reino a gosto.
  • Em outro prato, coloque a farinha panko.
  • Passe cada bolinha de queijo primeiro no ovo batido e depois na farinha panko, cobrindo bem para garantir aquela crocância perfeita.

Frite as Bolinhas:

  • Em uma frigideira com óleo quente, frite as bolinhas de queijo até ficarem douradas e crocantes por fora.
  • Retire-as da frigideira e coloque sobre papel toalha para retirar o excesso de óleo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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